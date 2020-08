Viktor An gaat in China aan de slag als bondscoach van de shorttrackers. De geboren Zuid-Koreaan, die sinds 2011 voor Rusland uitkwam, is de meest succesvolle shorttracker aller tijden.

An (34) werd zesmaal olympisch kampioen en heeft achttien wereldtitels op zijn palmares. In april beëindigde hij zijn carrière, nadat hij in 2018 ook al eens korte tijd gestopt was.

An verblijft momenteel in zelfisolatie in China, vanwege de coronamaatregelen. Zodra hij zich vrijuit mag bewegen, zal hij het contract ondertekenen, melden Zuid-Koreaanse media.

An moet China naar succes leiden op de Winterspelen van 2022 in Peking. Achter Zuid-Korea is China het meest succesvolle shorttrackland in de geschiedenis van Olympische Spelen.