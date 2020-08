De nieuwe schaatsploeg van Jutta Leerdam en Koen Verweij heet NXTGEN, zo is vrijdag bekendgemaakt. Het duo besloot onlangs om niet aan de slag te gaan bij een bestaand team, maar een eigen op te richten.

"Ik ben dit traject begonnen, omdat ik dit zie als mijn laatste twee jaar als schaatser. Ik wil het de laatste twee jaar dan ook goed geregeld hebben en er 100 procent vertrouwen in hebben", zegt Verweij in een persbericht.

"Voor mij was het dan ook een must om met Kosta Poltavets (coach, red.) samen te werken. Inmiddels is Jan Bos (assistent-coach, red.) erbij, die een super goede aanvulling is bij de sporttechnische route. Ik wil graag iets achterlaten in het schaatsen waar het om de schaatsers draait."

Met name voor Jutta Leerdam was er behoorlijk wat interesse. De wereldkampioene op de 1.000 meter leek na haar vertrek bij Team Reggeborgh op weg naar Jumbo-Visma, maar ze sloeg uiteindelijk een aanbieding af om samen te kunnen blijven werken met haar vriend Verweij.

"Ik heb voor deze route gekozen vanwege Kosta, Jan en de staf. Ik heb superveel vertrouwen in deze sporttechnische route. Mijn doel is na zo'n succesvol seizoen niet één maar twee stappen bovenop mijn niveau te doen en dat zie ik hier gebeuren", aldus Leerdam.

Naast Leerdam en Verweij zal NXTGEN bestaan uit talenten, waarvan de namen, net als de sponsoren, op een later moment worden gepresenteerd. Het schaatsseizoen begint eind oktober met het World Cup-kwalificatietoernooi in Heerenveen.