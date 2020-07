Jeroen Otter moet zijn shorttrackers voorbereiden op een nieuwe seizoen, terwijl hij zelf ook nog bezig is met het verwerken van het verlies van Lara van Ruijven (27). De 56-jarige bondscoach weet desondanks zeker dat zijn hechte team ook deze keiharde klap te boven komt.

Na een sportgala in Amsterdam vroeg de shorttrackster aan de coach met wie ze al zo lang werkte om haar de stad te laten zien waarin hij ooit studeerde. "Ik ben hier al 25 jaar niet geweest", sputterde Otter nog tegen, maar Van Ruijven hield vol.

Het leverde Otter een fraaie foto op met zijn pupil, een foto die sinds een paar weken de screensaver van zijn telefoon is. "En het is ook nog zo'n foto die even beweegt als je erop drukt, daar schrok ik de eerste keer van", zegt de coach. "Ik kwel mezelf met die foto op mijn telefoon. Maar aan de andere kant: hoe mooi is het dat ik die emotie nog voel?"

Otter beleefde deze maand de grootste nachtmerrie van elke coach, want hij vertrok met 21 schaatsers naar een trainingskamp in het Franse Font Romeu en keerde maar met 20 terug. Van Ruijven belandde eind juni in een ziekenhuis in Perpignan en overleed een kleine twee weken later aan de gevolgen van een auto-immuunziekte.

"Ik heb het er nog steeds zwaar mee", zegt Otter. "Het is emotioneel en daarom is het moeilijk om me te concentreren. Dat merkte ik maandag op de training toen een atleet aan me vroeg wat ik ervan vond en ik me bedacht dat ik hem niet eens had zien schaatsen. Terwijl ik alles volg. Maar blijkbaar sla ik het nog niet allemaal op. Als ik merk hoe moeilijk ik het zelf nog heb, kan ik me voorstellen hoe zwaar de atleten het hebben."

Jeroen Otter. (Foto: Pro Shots)

Veel tegenslagen bij shorttrackploeg

De shorttrackploeg van Otter heeft de afgelopen jaren nogal wat te verwerken gehad. Een slepende tuchtzaak van Yara van Kerkhof die het mondiale antidopingbureau WADA pas na 1,5 jaar liet rusten, het ongeluk met een houtkachel dat Sjinkie Knegt ernstige brandwonden opleverde en de jonge Avalon Aardoom die eerder dit jaar vanwege gezondheidsklachten moest stoppen met shorttrack.

"En nu dit", verzucht Otter. "Soms denk ik: is dit inherent aan het leven of komt dit wel heel erg als regen over ons heen? Ik vergelijk het niet met hoe het bij andere sporten is, maar het voelt bij ons wel een beetje als té."

Toch is de bondscoach ervan overtuigd dat zijn team ook dit kan verwerken. "Natuurlijk zullen er een aantal moeilijke momenten komen. Maar het zijn allemaal jonge mensen, daar gaat zo'n drama uiteindelijk aan voorbij. Natuurlijk denk je er nog wel aan, maar Lara zal meer een mooie herinnering worden dan dat ze aan de tragedie denken. Op die manier gaan ze dit verwerken en dan gaan ze ook weer mooie dingen laten zien."

Dat vertrouwen komt ook voort uit het feit dat de shorttrackploeg heel hecht is, met een kern die al erg lang met elkaar schaatst. "Dat is een voordeel. Het geeft kracht en energie, zeker als er een arm om mijn schouder komt van een iemand die pas net een maand bij ons in het team zit en die zegt: 'Potverdorie, wat ben ik blij dat ik in dit team zit'", zegt Otter met tranen in zijn ogen.

"Net als dat een achttienjarige schaatsster kwam vragen of ze wat voor ons als technische staf kon doen. Dat was al genoeg, dat ze dat vroeg."