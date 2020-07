Jarenlang vormden Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries een zeer hecht team met Lara van Ruijven, op en naast het ijs. De drie shorttracksters hopen hun deze maand overleden teamgenoot komende winter en in de winters daarna te eren door voor haar succesvol te zijn.

Schulting heeft zes jaar later geen idee meer wat ze presteerde bij haar wereldbekerdebuut. Maar ze weet nog wel dat ze na de laatste wedstrijddag tot 4.00 uur 's nachts in bed heeft gepraat met haar kamergenoot Van Ruijven. "Dat is zo typerend voor Lara, ze was altijd aan het kletsen, met iedereen."

Van Kerkhof kende provinciegenoot Van Ruijven bijna twintig jaar, vanaf het moment dat ze elkaar als jeugdschaatsers voor het eerst tegenkwamen bij het Gewest Zuid-Holland. "Ik heb nog steeds veel momenten dat ik denk: ik moet dit even naar haar appen, of vragen of we samen iets kunnen doen", zegt Van Kerkhof. "Maar meteen daarna denk ik: hoe kom ik erbij, dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar we gingen zoveel met elkaar om, ook buiten het ijs, dat het wel even gaat duren voordat dat weg is."

De Vries heeft samen met Van Kerkhof een digitaal mapje met foto's en filmpjes van Van Ruijven gemaakt. "Soms vraag ik me af: is het wel echt gebeurd? Of was het een droom?", aldus De Vries. "Gelukkig hebben we zoveel mooie herinneringen aan Lara. Ik vind het fijn om naar foto's en filmpjes van haar te kijken."

Afgelopen woensdag was er een laatste eerbetoon voor Van Ruijven bij Thialf. Donderdag was de uitvaart op het strand bij Hoek van Holland. (Foto: Pro Shots)

'Je wordt constant herinnerd aan Lara'

De Nederlandse shorttracksters doen hun verhaal maandag in Thialf, ruim twee weken nadat hun ploeggenoot - en vriendin - Van Ruijven op 27-jarige leeftijd in een Frans ziekenhuis overleed aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. Sinds vorige week dinsdag traint de ploeg van bondscoach Jeroen Otter, die een maand op trainingskamp was in Font Romeu, weer in het ijsstadion in Heerenveen, maar het rouwproces is vanzelfsprekend nog lang niet voorbij.

"Het zijn vaak heel kleine dingen, maar je wordt constant herinnerd aan Lara", zegt Schulting. "Ze zat naast me in de kleedkamer, maar haar plek is nu leeg en dat zal zeker het komende jaar zo blijven. En als de groepen voor de krachttraining via de app worden doorgegeven, staat Lara's naam er niet tussen. Dat zijn de momenten dat je met je neus op de feiten wordt gedrukt."

Toch zijn de trainingen ook een goede afleiding en helpen ze bij de verwerking. "We zijn allemaal moe, ik slaap de afgelopen weken heel veel. Maar van schaatsen krijg ik heel veel energie", aldus Schulting. "Bovendien heb ik nog steeds als doel om komend seizoen heel goed te zijn. We willen nog steeds wereldkampioen worden, en olympisch kampioen. We kunnen wel bij de pakken neer gaan zitten, maar dat had Lara ook niet gewild."

Sjinkie Knegt, de kopman van de Nederlandse ploeg, benadrukt dat het verwerkingsproces niet in een paar maanden voorbij zal zijn. "Er zullen straks momenten komen dat we weer op reis gaan en dan zullen we Lara allemaal ontzettend missen. Maar ik denk dat we er als ploeg ook heel veel kracht uit kunnen halen. Zeker bij de vrouwen zal het gevoel sterk leven dat ze voor Lara enorm hard willen schaatsen de komende seizoenen."

Van Kerkhof: "De droom om als eerste Nederlandse vrouwenploeg wereldkampioen te worden op de relay is er nog steeds. En misschien is die droom nu nog wel groter, omdat we het voor Lara willen doen. Ik hoop dat we daar als team extra kracht uit kunnen halen."