Lara van Ruijven krijgt woensdag een laatste eerbetoon. Een rouwauto met daarin het lichaam van de op 27-jarige leeftijd overleden shorttrackster zal dan een rondje rijden over het ijs in schaatsstadion Thialf in Heerenveen.

De KNSB meldt in een persbericht dat de rouwauto rond 19.45 uur zal aankomen in Thialf. Teamgenoten van Van Ruijven bij de Nederlandse ploeg vormen binnen een erehaag. Vrienden, fans en andere belangstellenden krijgen de gelegenheid om ditzelfde buiten te doen.

Van Ruijven zal na haar laatste bezoek aan Thialf worden overgebracht naar het Westland, waar zij haar jeugd doorbracht tot ze voor het shorttrack naar Heerenveen verhuisde. De familie van Van Ruijven zal in besloten kring afscheid van haar nemen en benadrukt dat ze dat in alle rust wil laten plaatsvinden.

Op 10 juli overleed Van Ruijven in een ziekenhuis in het Franse Perpignan aan de gevolgen van een auto-immuunziekte. Ze lag sinds 29 juni in een kunstmatige coma op de intensive care, nadat ze vier dagen eerder tijdens een trainingskamp met het nationale team in Font-Romeu was opgenomen in het ziekenhuis.

Van Ruijven schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een individuele wereldtitel te pakken in het shorttrack. Ze was in Sofia de beste op de 500 meter. Daarnaast werd ze met Oranje op de relay wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en pakte een keer olympisch brons.

De internationale shorttrackwereld bracht vorige week al een eerbetoon aan Van Ruijven. In een videoboodschap van bijna vier minuten kwam een groot aantal shorttrackers, coaches en officials aan het woord en werden er beelden getoond van onder meer de laatste race van Van Ruijven op de 500 meter in Dordrecht.