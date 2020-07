De internationale shorttrackwereld heeft maandag een eerbetoon gebracht aan Lara van Ruijven. De wereldkampioene op de 500 meter overleed vrijdagavond op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-immuunziekte.

"Lara, dit is ons eerbetoon aan jou", begint initiatiefneemster Arianna Fontana, de shorttrackster met de meeste olympische medailles (acht), in de video op Instagram. "Als wij straks met zijn allen bij elkaar komen tijdens de eerste wedstrijd, zal er een gat zijn dat jij achterlaat. Je was een perfect voorbeeld van durf en eerlijkheid."

In een videoboodschap van bijna vier minuten komt een groot aantal shorttrackers, coaches en officials aan het woord. Ook worden er beelden getoond van onder meer de laatste race van Van Ruijven op de 500 meter in Dordrecht.

"Sommigen zullen het verdriet proberen te verbergen of te vermijden", vervolgt de Canadese Kim Boutin, die drie olympische medailles won. "Maar niemand zal kunnen ontsnappen aan het feit dat jij niet meer in ons midden bent."

Ook onder anderen Shaolin Sándor Liu, Evgenia Radanova, Kim A-lang en de Russisch vrouwenploeg staan stil bij het overlijden van Van Ruijven. "Bedankt dat je altijd een zonnestraaltje was. We zullen je voor altijd missen", zegt Anna Seidel, die tweemaal EK-brons veroverde.

Van Ruijven schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een individuele wereldtitel te pakken in het shorttrack. De Zuid-Hollandse was in Sofia de beste op de 500 meter. Ze werd daarnaast met het Nederlandse team op de relay onder meer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en pakte een keer olympisch brons.