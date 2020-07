De Nederlandse shorttrackploeg is de familie van de overleden Lara van Ruijven dankbaar dat zij vrijdag afscheid van haar hebben kunnen nemen in een ziekenhuis in het Franse Perpignan. De wereldkampioene op de 500 meter overleed daar op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-immuunziekte.

"Het was niet zo dat we een uurtje naar binnen mochten, maar zo lang als we wilden. Ik heb nog een kusje op haar hand kunnen geven en haar gezegd dat we ontzettend van haar houden en haar enorm gaan missen. Dat maakt iets goed, maar lang niet alles", vertelde een geëmotioneerde Suzanne Schulting zaterdag tegen de NOS.

"We gaan zoveel missen aan Lara. Ze was altijd heel vrolijk, ze zeurde echt nooit. Ze was constant aan het fluiten en telkens hetzelfde deuntje. Ik zei op een gegeven moment tegen haar dat ze een keer iets anders moest fluiten, want dat deuntje zat dan de hele tijd in mijn hoofd", voegde Rianne de Vries toe.

Van Ruijven lag sinds 29 juni in een kunstmatige coma op de intensive care, nadat ze vier dagen eerder tijdens een trainingskamp met de Nederlandse ploeg in Font Romeu was opgenomen in het ziekenhuis. Daar verslechterde haar toestand vooral door inwendige bloedingen in haar hersenen met de dag en zorgden meerdere operaties niet voor verbetering.

'Het leven kan in één klap voorbij zijn'

"De eerste keer dat ik Lara in het ziekenhuis zag liggen was ik nog heel naïef. Ik dacht dat het wel goed zou komen. Maar uiteindelijk werd duidelijk dat we haar nooit meer terug zouden krijgen. Je beseft je dan opeens hoe belangrijk bepaalde mensen in je omgeving zijn en dat je moet genieten van het leven, want het kan in één klap voorbij zijn", aldus Schulting.

"In deze situatie is het heel moeilijk om de juiste woorden te vinden. We hebben heel veel herinneringen met Lara en die zullen we voor altijd koesteren. Alles wat we in de toekomst presteren, zal dankzij haar zijn. Ze zal voor altijd bij ons blijven. Ik hoop dat ze niet bang is geweest en nu rust heeft", besloot Yara van Kerkhof.

Van Ruijven schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een individuele wereldtitel te pakken in het shorttrack. De Zuid-Hollandse was in Sofia de beste op de 500 meter. Ze werd daarnaast met het Nederlandse team op de relay onder meer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en pakte een keer olympisch brons.