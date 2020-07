De shorttrackwereld is in rouw na de dood van Lara van Ruijven. De wereldkampioene op de 500 meter overleed vrijdag op 27-jarige leeftijd in een ziekenhuis in het Franse Perpignan aan de gevolgen van een auto-immuunziekte.

Enkele leden van de Nederlandse ploeg hebben vrijdag nog afscheid kunnen nemen van Van Ruijven, met wie zij op trainingskamp waren in Font Romeu. Van Ruijven werd op 25 juni opgenomen in het ziekenhuis en lag sinds 29 juni op de intensive care.

"Rust zacht lieve Lara. Jij zei ooit tegen mij in de heatbox voor de start van mijn eerste finale op de relay bij de EK dat het wel goed zou komen... Dit zei ik twee weken geleden ook tegen jou. Maar het is niet goed gekomen... Ik ga je zo verschrikkelijk missen lieve Laar. Ik hou van je", schrijft Suzanne Schulting op Twitter.

"Rust zacht lieve stoere mooie Lara. Ik, wij, kan niet zonder jou en toch moeten wij je laten gaan. Jouw panterhart zal voor altijd in ons hart zijn. Kampioen ben je voor altijd", aldus Daan Breeuwsma op Twitter.

"Lieve Lara, ik zal je ongelofelijk missen. Tien jaar lang reisden we samen de hele wereld over, deelden we successen, maar ook teleurstellingen. Altijd was jij de vrolijke en positieve persoon in ons team. Ik zal jou nooit vergeten. Rust zacht Lara, jij bent voor altijd in ons hart", twittert Sjinkie Knegt.

Ook Jorien ter Mors, die jarenlang ploeggenote van Van Ruijven was maar zich sinds 2018 volledig richt op het langebaanschaatsen, reageert vol ongeloof op Twitter. "Rust zacht lieve Lara. De doorzetter, met je onvergetelijke lach en je lieve zorgzame karakter. Ik ga je ontzettend missen... Voor altijd in mijn hart."

'Voor dit hechte team is het een enorme dreun'

Van Ruijven schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een individuele wereldtitel te pakken in het shorttrack. De Zuid-Hollandse was in Sofia de beste op de 500 meter. Ze werd daarnaast met het Nederlandse team op de relay onder meer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen en pakte een keer olympisch brons.

"Wat een vreselijk bericht hebben wij ontvangen", reageert bondscoach Jeroen Otter. "Het verlies zal in de sportwereld gevoeld worden. Voor dit hechte team is het een enorme dreun. Wij missen haar al twee weken in ons team. Maar het nieuws van vandaag is zo definitief en surreëel. Vreselijk."

"We hebben zo meegeleefd met Lara, haar familie en het shorttrackteam. Dat zij in de bloei van haar leven ineens van ons wordt weggerukt, is niet te bevatten. Namens de KNSB wens ik Lara’s vriend, familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit immense verlies", meldt directeur-bestuurder Herman de Haan van de schaatsbond.

Technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF is eveneens ontdaan. "Het is vrijwel niet te bevatten wat Lara en haar naasten deze dagen is overkomen. Ik heb haar leren kennen als een succesvolle en volop in leven staande jonge topsporter en een graag geziene collega binnen de grote groep sporters en begeleiders van TeamNL."

Namens de internationale schaatsunie ISU betuigt de Nederlandse voorzitter Jan Dijkema zijn medeleven. "De ISU is zeer bedroefd door het nieuws over het overlijden van Lara. Ze had een mooie toekomst voor zich in het shorttrack en de gehele schaatswereld is in shock en rouw."