Overlijden Lara van Ruijven ·

Sinds 29 juni was Van Ruijvens toestand kritiek te noemen. Ondanks enkele operaties was er de afgelopen dagen geen verbetering merkbaar en deden zich nieuwe complicaties voor, die artsen aanvankelijk onder controle leken te hebben. "Vanochtend kwam echter het slechte nieuws, dat genezing uitgesloten was", aldus de KNSB in een persbericht. "Aan het begin van de avond is Lara in het bijzijn van haar naasten overleden."