Erik Bouwman moet vertrekken als de bondscoach van de Duitse schaatsers. Het wegsturen van de 47-jarige Nederlander is een van de eerste beslissingen van Matthias Grosse, de partner van Claudia Pechstein en sinds twee weken de waarnemend voorzitter van de Duitse schaatsbond DESG.

"Een bondscoach die een sollicitatie voor het hoogste ambt bij de DESG als een grap ziet en de succesvolste Duitse schaatsster Claudia Pechstein om te kotsen vindt, hoort hier niet thuis", zei Grosse donderdag op een persconferentie in Berlijn.

Het besluit van Grosse komt niet als een verrassing, aangezien hij en Pechstein al enige tijd in onmin leefden met Bouwman.

De vijfvoudig olympisch kampioene was vanwege dat conflict aan het begin van vorig seizoen niet welkom bij de trainingen van de nationale ploeg van Duitsland. Pechstein keerde in december terug bij de selectie nadat Bouwman zijn excuses had aangeboden in een gesprek met de 48-jarige schaatsster.

In februari haalde Bouwman echter weer hard uit naar Pechstein. "Iedereen rond het nationale team moet kotsen van haar overdreven vriendelijkheid richting de buitenwereld. Maar wij weten dat er een kwaadaardige dubbele agenda achter dat masker zit", zei de coach tegen De Telegraaf.

Bouwman probeerde ook tegen te houden dat Grosse zou worden aangesteld als tijdelijk DESG-voorzitter, maar daar slaagde hij niet in. Het dienstverband van de oud-coach van Jong Oranje zal officieel uiterlijk 31 juli worden verbroken.

Matthias Grosse met Claudia Pechstein. (Foto: Pro Shots)