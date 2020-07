Met Lara van Ruijven verliest het Nederlandse shorttrack de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit. De bescheiden 27-jarige Westlandse overleed vrijdag in een Frans ziekenhuis aan de gevolgen van een auto-immuunziekte.

Eigenlijk moesten de beste jaren van Van Ruijven nog komen. De topsportloopbaan van de geboren Naaldwijkse, die ook uitblonk in hockey, kwam relatief laat écht op gang. Ze verhuisde op haar zeventiende vanwege haar talent naar Friesland en kwam uiteindelijk terecht onder de vleugels van bondscoach Jeroen Otter.

Nadat ze aanvankelijk onder zijn leiding internationaal vooral prijzen pakte met de relayploeg (samen met onder anderen Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries), kwamen de eerste individuele successen pas in 2016. In dat jaar werd ze bij de EK in Sotsji tweede op de 500 meter.

Een grote doorbraak bleef echter uit, mede doordat ze in de jaren daarna worstelde met pijntjes en haar techniek. Ze stortte zich in die periode ook weer op haar studie rechten, waarmee ze na haar loopbaan vol aan de slag wilde gaan.

Pas twee jaar later wist Van Ruijven tot haar eigen opluchting weer eens een medaille te winnen op de World Cup. Bovendien pakte ze met de Nederlandse ploeg brons op de aflossing op de Olympische Spelen in Pyeongchang.

Lara van Ruijven (rechts) met Suzanne Schulting na de winst van olympisch brons in 2018. (Foto: Getty Images)

'Kopvrouw worden doe ik het niet voor'

Het gebrek aan individueel succes leidde ertoe dat de aandacht van de pers vooral uitging naar haar teamgenote Schulting, een rol waar ze weinig moeite mee had. "Dat is gewoon zo, daar kan ik niks aan veranderen", zei ze vorig jaar tegen NU.nl. "Zij is olympisch kampioen geworden, ik niet. Daar doe ik het ook niet voor, om de kopvrouw te worden. Dat is een leuke bijkomstigheid, maar het brengt ook meer druk met zich mee."

Het past bij haar bescheiden aard. Volgens haar broer Olav hoefde zijn zusje nooit in het middelpunt van de belangstelling te staan, zei hij eerder dit jaar tegen het AD. "Ik gun haar de spotlight die recht doet aan haar prestaties en aan haar persoon. Ze is heel bescheiden."

Toch stond Van Ruijven op 9 maart vorig jaar ineens in de schijnwerpers. Ze werd die dag als eerste Nederlandse shorttrackster ooit individueel wereldkampioene door in Sofia de 500 meter te winnen. Ze kwam weliswaar als tweede over de meet, maar door een straf van de Italiaanse Martina Valcepina ging het goud alsnog naar Van Ruijven.

"Mijn droom is uitgekomen, ik ben zo blij", jubelde ze direct na de finish bij de NOS. Dat ze vallend over de streep kwam en dus niet de kans had om haar armen in de lucht te steken, mocht de pret niet drukken. "Dat is jammer, maar dit is heel mooi."

Die titel had ze afgelopen maart in Seoel willen verdedigen, maar dat toernooi werd door de coronacrisis met een jaar uitgesteld. Haar vreselijke ziekte zorgde ervoor dat het bij die ene wereldtitel zou blijven.