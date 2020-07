De situatie van shorttrackster Lara van Ruijven, die sinds vorige week ernstig ziek op de intensive care van een ziekenhuis in Frankrijk ligt, is verslechterd. Schaatsbond KNSB meldt woensdag dat ze geen tekenen van herstel toont.

"Lara vecht momenteel voor haar leven" zegt Jeroen Otter, bondscoach van de Nederlandse shorttrackers in een persbericht van de schaatsbond. "Met ongelooflijk veel doorzettingsvermogen heeft ze op het ijs de wereldtitel behaald, maar deze strijd is vele malen zwaarder. We leven allen enorm met haar mee en hopen met heel ons hart dat ze hier goed uitkomt."

De 27-jarige Van Ruijven was met de Nederlandse shorttrackploeg op hoogtestage in Font Romeu. Wegens gezondheidsklachten werd ze eind vorige week opgenomen in een ziekenhuis in Perpignan.

Daar werd vastgesteld dat de Zuid-Hollandse kampt met een auto-immuunreactie, die tot ernstige complicaties heeft geleid, waaronder inwendige bloedingen. Ze is inmiddels twee keer geopereerd, maar dat had geen positief effect. Van Ruijven wordt in een kunstmatige coma gehouden en de verwachting is dat haar situatie voorlopig niet zal verbeteren.

De Nederlandse shorttrackers blijven voorlopig in Font Romeu om Van Ruijven te steunen. Haar familie en vriend zijn in het ziekenhuis. "We zijn iedereen heel erg dankbaar voor de steun", zegt de vader van Van Ruijven.

Van Ruijven is al jaren een vaste waarde in de Nederlandse ploeg. Vorig jaar schreef ze geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een individuele wereldtitel te pakken in het shorttrack: in het Bulgaarse Sofia was ze de beste op de 500 meter.