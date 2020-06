Shorttrackster Lara van Ruijven is tijdens een trainingskamp ernstig ziek opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis in Frankrijk. Haar toestand lijkt stabiel, maar is kritiek, meldt schaatsbond KNSB maandag.

De 27-jarige Van Ruijven was met de Nederlandse shorttrackploeg op hoogtestage in Font Romeu. Wegens gezondheidsklachten werd ze eind vorige week opgenomen in een ziekenhuis in Perpignan, waar ze sindsdien wordt verzorgd.

"Haar toestand lijkt nu stabiel, maar is nog altijd kritiek", zegt shorttrackbondscoach Jeroen Otter. Hij verblijft sinds maandagochtend bij Van Ruijven in het ziekenhuis.

Van Ruijven maakt al jaren uit van de Nederlandse selectie en schreef vorig jaar geschiedenis door als eerste Nederlandse vrouw een wereldtitel te pakken in het shorttrack. In het Bulgaarse Sofia was ze de beste op de 500 meter.

In eerdere jaren was de regerend Nederlands kampioene ook op de relay succesvol. Op het teamonderdeel veroverde ze twee jaar geleden olympisch brons én zilver bij de WK, nadat twee jaar eerder de Europese titel was veroverd.

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse shorttrackers worden opgeschrikt door heftig nieuws. In januari vorig jaar liep Sjinkie Knegt ernstige brandwonden op nadat hij een maand eerder al zwaar geblesseerd raakte bij een ongeluk met een heftruck. De Fries is inmiddels weer teruggekeerd op het ijs.