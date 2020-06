Voormalig wereldkampioen sprint Jan Bos heeft zich donderdag als assistent van coach Kosta Poltavets verbonden aan de nieuwe schaatsploeg van Jutta Leerdam en Koen Verweij.

“Ik heb jaren mogen trainen met Kosta en ben heel blij dat ik nu weer met hem kan samenwerken", zegt de 45-jarige Bos in een persbericht. "De ploeg is opgezet rondom een aantal belangrijke waarden, waar ik mij goed in herken."

Leerdam, de wereldkampioene op de 1.000 meter, en haar vriend Verweij kondigden begin deze maand aan dat ze zich niet aansluiten bij een bestaande ploeg, maar een eigen team hebben opgericht. Poltavets, die de afgelopen jaren bondscoach was van Rusland, werd gestrikt als de hoofdcoach.

De ploeg heeft nog geen naam en het is nog niet duidelijk wie er naast Leerdam en Verweij voor het team gaan schaatsen komende winter.

Met Bos heeft de formatie wel een assistent met een lange erelijst vastgelegd. De sprinter, die in 2011 stopte, won in 1998 en 2002 olympisch zilver op de 1.000 meter en werd in 1998 als eerste Nederlander wereldkampioen sprint.

Bos was na zijn actieve carrière enige tijd coach bij de Speed Skating Academy in Inzell.