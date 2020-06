Het reddingsplan voor het noodlijdende Thialf is volledig goedgekeurd. Nadat de Provinciale Staten van Friesland vorige week al akkoord gingen met een bijdrage van 2 miljoen euro, stemde de gemeenteraad van Heerenveen maandagavond in met een krediet van 991.000 euro.

Ondanks flink wat kritische noten stemde een ruime meerderheid van de partijen in de gemeenteraad voor het plan om in de periode juli 2020 tot september 2022 bijna 1 miljoen euro bij te dragen.

Het reddingskrediet van in totaal een kleine 3 miljoen euro moet Thialf de komende 2,5 jaar helpen weer financieel gezond te worden. Het schaatsstadion in Heerenveen kampt al enige tijd met financiële problemen en komt momenteel een paar ton tekort op een begroting van 3,5 miljoen euro.

De gemeente en de provincie zijn aandeelhouders van Thialf. Als onderdeel van het herstelplan zal Thialf flink bezuinigen. Zo zullen negen arbeidsplekken verdwijnen.

GroenLinks diende een motie in om als voorwaarde te stellen dat de "professionele gebruikers van Thialf", zoals schaatsbond KNSB, financieel bijdragen aan de exploitatie van de ijsbaan. Dat voorstel kreeg echter niet voldoende steun.

De provincie Friesland bereikte vorige week al wel een akkoord met NOC*NSF over een extra jaarlijkse bijdrage van 250.000 euro. Daardoor gaat de sportkoepel vanaf volgend jaar 850.000 euro per jaar betalen aan Thialf. Het is nog onduidelijk hoelang NOC*NSF dit extra bedrag zal blijven betalen.