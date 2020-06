Havard Lorentzen gaat niet aan de slag bij Team Reggeborgh. De Noorse olympisch kampioen trainde mee met de ploeg van onder anderen Kjeld Nuis en kon een contract tekenen, maar kiest ervoor om niet naar Nederland te komen.

"Ik blijf in Noorwegen. Zolang Jeremy Wotherspoon hier coach is, heb ik gemerkt dat ik het beste hier kan rijden", zegt de 27-jarige Lorentzen tegen de Noorse krant VG.

De sprinter bestrijdt dat zijn keuze met geld te maken heeft. "Ik had er in Nederland financieel op vooruit kunnen gaan en heb geen extra aanbod van de Noorse bond gehad. Team Reggeborgh respecteert en begrijpt mijn keuze."

Begin deze maand was Lorentzen een week in Nederland om mee te trainen met Reggeborgh. Hij had een goede trainingspartner kunnen zijn voor Nuis. Die kwam recent over van Jumbo-Visma, maar zag topsprinters Kai Verbij en Dai Dai N'tab de omgekeerde overstap maken.

Lorentzen werd in 2018 olympisch kampioen op de 500 meter. Op de 1.000 meter moest hij het goud aan Nuis laten en pakte hij zilver. In hetzelfde jaar veroverde de Noor de wereldtitel sprint.

Team Reggeborgh van coach Gerard van Velde heeft met de Belg Mathias Vosté en de Oostenrijkse Vanessa Herzog twee buitenlanders onder contract staan. Naast Nuis behoort onder anderen Ireen Wüst tot de formatie.