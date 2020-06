NOC*NSF gaat vanaf 2021 jaarlijks 250.000 euro extra bijdragen aan de exploitatie van Thialf. Dat heeft de sportkoepel toegezegd na wekenlange onderhandelingen met de provincie Friesland, meldt de Leeuwarder Courant.

Thialf kampt al lange tijd met financiële problemen door enkele tegenvallers en een hoge energierekening. De provincie Friesland vroeg daarom om hulp van NOC*NSF, dat al jaarlijks 400.000 euro bijdraagt aan de exploitatie van het ijsstadion in Heerenveen. Dat wordt vanaf 2021 dus 650.000 euro.

"Het waren spannende onderhandelingen", zegt gedeputeerde Sander de Rouwe bij de Leeuwarder Courant. "Ik ben blij dat NOC*NSF de woorden waarmaakt en bijdraagt aan de exploitatie van Thialf. Het gaat om een serieus bedrag, vijf keer meer dan een symbool."

Volgens technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF gaat het om een jaarlijkse bijdrage die "wat hem betreft niet heel lang duurt". Hij benadrukt dat Thialf zo snel mogelijk weer op eigen benen moet kunnen staan.

"We hebben nu gedaan wat nodig was voor de korte termijn, maar we moeten blijven praten over een structurele oplossing voor Thialf", zegt Hendriks. "We moeten met alle belanghebbenden, ook bijvoorbeeld energieleveranciers, snel om tafel om tot een gezonde exploitatie voor Thialf te komen."

Europese commissie gaat akkoord met lening

De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen maakten eind april bekend dat ze het noodlijdende Thialf zelf willen helpen door samen een reddingskrediet van bijna 3 miljoen euro beschikbaar te stellen, waarvan 2 miljoen van de provincie komt.

De Europese Commissie gaf eerder op dinsdag toestemming aan de provincie Friesland om overheidsgeld in Thialf te steken. Woensdag zal de Provinciale Staten zich nog buigen over het voorstel.

Van de 3 miljoen euro uit het reddingsplan komt er 991.000 euro van de gemeente Heerenveen. De gemeenteraad moet daar nog wel toestemming voor geven.

Door de financiële problemen van Thialf was het lang onzeker of de Nederlandse topschaatsers zich deze zomer in Heerenveen zouden kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Schaatsbond KNSB en het ijsstadion kwamen vorige week alsnog tot overeenstemming over het aanleggen van ijs vanaf 27 juli.