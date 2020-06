Schaatsbond KNSB en Thialf zijn tot overeenstemming gekomen over het aanleggen van ijs in de zomer. De Nederlandse topschaatsers kunnen vanaf 27 juli in het stadion in Heerenveen trainen.

Normaal ligt er in aan het begin van de zomer (rond eind juni) al ijs in Thialf, maar het stadion in Heerenveen kampt met financiële problemen. Daardoor was het niet mogelijk om tijdig zomerijs aan te leggen en moeten de Nederlandse schaatsers naar het buitenland uitwijken om zich voor te bereiden op de winter.

De vrees was dat er deze zomer helemaal niet geschaatst zou kunnen worden in Thialf, maar dat wordt vanaf 27 juli dus alsnog mogelijk. Het ijs blijft het gehele winterseizoen liggen. Volgens de KNSB ligt de huurprijs wel een stuk hoger dan in voorgaande jaren.

"Het is duidelijk dat we sporttechnisch en financieel concessies hebben moeten doen", zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. "We hebben onze uiterste best gedaan om te komen tot een situatie waarin onze topsporters zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dit was het maximaal haalbare."

Kramer uitte forse kritiek op gang van zaken

Sven Kramer uitte onlangs stevige kritiek op de gang van zaken. De Fries van Jumbo-Visma noemde het eind mei "armoedig" dat zijn ploeg op 1 juli naar Inzell moeten uitwijken omdat er in Nederland geen zomerijs kan worden gelegd. Hij vreest bovendien dat het effect zal hebben op de prestaties in de winter.

Volgens directeur Marc Winters van Thialf was het simpelweg onmogelijk om de hele zomer als trainingslocatie te dienen. "In de huidige turbulente tijd bleek dat van beide kanten geen haalbare kaart. Het gezamenlijke doel is om voor de komende jaren structurele afspraken te maken voor het ijs in de zomermaanden."

Jumbo-Visma-coach Jac Orie is in ieder geval blij dat er nu een akkoord ligt. "Het is goed om te zien dat er achter de schermen hard is gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Om voor een zo'n optimaal mogelijke voorbereiding te zorgen in aanloop naar de Olympische Winterspelen van 2022 vertrouw ik erop dat we er met z'n allen voor zorgen dat het zomerijs er volgend seizoen vanaf half juni ligt."

De Nederlandse shorttrackers hoeven minder lang te wachten tot ze weer in Thialf kunnen trainen. De ploeg van bondscoach Jeroen Otter is vanaf 13 juli weer welkom op het middenterrein van het stadion in Heerenveen.