Jutta Leerdam heeft ervoor gekozen om een nieuwe schaatsploeg te starten met haar vriend Koen Verweij en coach Kosta Poltavets. De wereldkampioene op de 1.000 meter heeft een aanbod van Jumbo-Visma afgewezen.

"De initiatiefnemers van dit team kiezen bewust en weloverwogen voor dit nieuwe avontuur. Een kleine ploeg die op basis van vertrouwen wil werken aan mooie resultaten", meldt het nieuwe team donderdagavond in een persbericht.

De precieze samenstelling is nog onduidelijk, net als hoe de ploeg zal heten en wie de sponsoren zullen zijn. "Momenteel wordt in samenwerking met een groep ondernemers gewerkt aan de verdere inrichting en het vinden van extra sponsorinkomsten."

De 21-jarige Leerdam zat zonder ploeg, nadat ze begin april te horen kreeg dat Team Reggeborgh haar geen nieuw contract zou aanbieden. De formatie van coach Gerard van Velde stelde dat "de partijen er in de onderhandelingen helaas niet uit kwamen". Leerdam noemde het zelf "een klap in het gezicht".

Coach Jac Orie van Jumbo-Visma zei vorige week nog dat zijn ploeg in onderhandeling was met de sprintster en dat hij hoopte dat er snel een akkoord zou zijn.

Leerdam kiest nu samen met Verweij, die ook geen nieuw contract van Reggeborgh kreeg, toch voor een andere route. Ze zei in februari na haar wereldtitel op de 1.000 meter in Salt Lake City al dat haar 29-jarige vriend een belangrijke rol heeft gespeeld in haar doorbraak als schaatsster en dat ze het liefst bij hem in één ploeg zou blijven.