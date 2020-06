De Noor Havard Lorentzen wordt mogelijk ploeggenoot van Kjeld Nuis bij Team Reggeborgh. De olympisch kampioen op de 500 meter traint deze week mee bij de formatie van Gerard van Velde om te kijken of het aan beide kanten bevalt.

"We hebben hem benaderd of hij in onze ploeg wil worden opgenomen en hij is hier nu een weekje om kennis te maken met de jongens. Daarna zal er een beslissing worden genomen", zegt teammanager Henk Schra dinsdag tegen NU.nl.

Nuis maakte vorige maand een geruchtmakende transfer van Jumbo-Visma naar Team Reggeborgh, maar de tweevoudig olympisch kampioen zag vervolgens dat Kai Verbij en Dai Dai Ntab de omgekeerde weg bewandelden.

Reggeborgh en Nuis verloren zo twee snelle teamgenoten en zijn nu op zoek naar vervanging. "In Nederland is er op dit moment geen aanbod op topniveau om meer snelheid in de ploeg te krijgen", verklaart Schra waarom zijn team naar het buitenland kijkt.

Met de Belg Mathias Vosté en de Oostenrijkse Vanessa Herzog heeft de ploeg al twee buitenlandse schaatsers onder contract staan.

Reggeborgh is momenteel alleen in gesprek met Lorentzen. De 27-jarige Noor werd in 2018 olympisch kampioen op de 500 meter. Op de 1.000 meter pakte hij zilver, achter Nuis.