Kjeld Nuis hoopt zich bij zijn nieuwe ploeg Team Reggeborgh als sprinter verder te ontwikkelen. De dertigjarige Nuis verkaste onlangs naar de ploeg van trainer Gerard van Velde, ondanks een doorlopend contract bij Jumbo-Visma.

De tweevoudig olympisch kampioen zegt er financieel zeker op vooruit te zijn gegaan, maar het sportieve gaf voor hem de doorslag. "Wat het meest meespeelt is dat ik over twee jaar in China olympisch goud wil halen. Dat het nu bij mij vaak schort aan mijn eerste meters", zegt hij maandag tegen het AD.

"Tuurlijk is schaatsen mijn passie, maar het is ook werk geworden, dus je verdient er geld mee. Dat het aanbod heel goed was, heeft zeker meegespeeld. Maar ik ga niet ergens schaatsen waar ik niet denk dat ik er beter word. Dan kunnen ze drie miljoen geven, maar ga ik er nog steeds niet heen."

Sinds het nieuws van zijn overstap naar buiten is gekomen, zit Nuis naar eigen zeggen ook beter in zijn vel. "Het gaat hartstikke lekker", legt hij uit. "Ik heb nu precies waar ik naar op zoek was: een frisse wind, prikkels."

Hij had zich erop verheugd om bij Reggeborgh samen te gaan werken met Kai Verbij en Dai Dai Ntab, maar die maakten juist de overstap naar Jumbo-Visma. "Daar heb ik een dag echt van gebaald. Daarna dacht ik: zij zijn zo goed doordat ze bij Gerard schaatsten. Ik heb zijn tips nodig waardoor mijn 100 meter sneller gaat."

Kjeld Nuis en Jac Orie werkten liefst tien jaar met elkaar samen. (Foto: Pro Shots)

'Ik ga niet tegen Jumbo rijden'

De overstap naar Reggeborgh kwam voor Jumbo-coach Jac Orie als een enorme verrassing. Nuis en Orie werkten liefst tien jaar samen. Een klein jaar geleden verlengde Nuis zijn contract bij de ploeg nog.

De geboren Zuid-Hollander voelt zich echter niet schuldig tegenover Orie. "Als ik ergens anders heen wil, voel ik me niet schuldig. Dan laat ik hem niet in de steek. Hij heeft er nog veertien. Als ik me niet plaats voor internationale wedstrijden, gaat hij met vijf anderen. Ik was gewoon een van zijn pupillen."

Orie liet vorige week nog weten dat het hem "niet lekker zat" dat zijn succesvolle pupil is vertrokken, maar wat Nuis betreft zijn er geen revanchegevoelens. "No hard feelings. Ik hoop andersom ook niet", zegt hij. "Ik ga van de winter keihard rijden, maar ik ga niet tégen Jumbo rijden, dat vind ik zo'n onzin. Ik hoef me niet te bewijzen."