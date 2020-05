Kjeld Nuis is vanaf maandag officieel in dienst van Team Reggeborgh, waarmee er een einde komt aan een samenwerking van ruim tien jaar met Jac Orie. De coach van Jumbo-Visma was geschokt door het vertrek van de tweevoudig olympisch kampioen, maar hij heeft zich er inmiddels bij neergelegd.

Het is bijna tien seconden stil als Orie nadenkt over de vraag. Heeft Nuis zijn vertrouwen beschaamd? "Laten we eerlijk zijn: het voelt natuurlijk niet lekker", zegt de 52-jarige coach uiteindelijk over het verrassende vertrek van een van zijn beste schaatsers. "Maar ja, het is de wereld waar we in leven. Ik ben er niet boos over, maar was wel echt verbaasd. Dacht: wat is dit voor gelul, man."

Nuis maakte half april openbaar dat hij de overstap maakt naar Team Reggeborgh, waar hij onder coach Gerard van Velde op zoek gaat een "nieuwe trainingsimpuls". Een opvallende transfer, zeker omdat de dertigjarige sprinter zijn contract bij Jumbo-Visma afgelopen oktober nog had verlengd tot en met 2023. Het komt zelden voor dat een schaatser voor het einde van zijn verbintenis naar een andere ploeg verhuist.

Orie geloofde het dan ook eerst niet toen Nuis hem belde om hem zijn beslissing mede te delen. "In eerste instantie zei ik: 'Lazer op'. Ik dacht dat hij met Hein Otterspeer en twee andere teamgenoten aan het lachen was aan de andere kant van de lijn. Maar het bleek wel waar te zijn. Ik zag het echt niet aankomen, het kwam als een donderslag bij heldere hemel."

"Wat zijn belangrijkste reden is? Dat moet je aan Kjeld vragen. Ik hoef het ook niet meer te weten. Hij is nu een tegenstander geworden, net als al die andere schaatsers die niet bij ons in de ploeg zitten. Zeker, dit was een heel lastige transfer, het gaf me een heel apart gevoel. In mijn belevingswereld kan ik het niet goed begrijpen. Maar ik schiet er niks mee op als ik het me te veel persoonlijk aantrek."

Kjeld Nuis werd in februari wereldkampioen op de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

Kramer: 'Opzienbarende keuze van Nuis'

De transfer van Nuis zorgde voor een schokgolf in het Nederlandse schaatsen, zeker toen Jumbo-Visma een week later terugsloeg en Dai Dai Ntab en Kai Verbij overnam van Team Reggeborgh.

"Ik denk dat we het vertrek van Kjeld heel goed hebben opgevangen", zegt Sven Kramer met een glimlach. "Ik moet zeggen dat ik de dynamiek in het team momenteel heel fijn vind."

De 34-jarige Fries was ook verrast door de overstap van Nuis, die zes jaar zijn ploeggenoot was. "Het is natuurlijk een opzienbarende keuze, als je nog niet zo lang geleden hebt afgesproken nog drie jaar met elkaar door te gaan."

"Maar ik denk dat het niet zoveel uitmaakt wat ik ervan vind. Kjeld heeft er zijn redenen voor en ik gun hem het beste. Je kunt erover discussiëren of het op een chique manier is gebeurd, maar dit hoort ook bij topsport; in het voetbal is dit schering en inslag. Of ik het zelf ook gedaan had, is een tweede. Maar ik kan het wel begrijpen."