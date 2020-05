Kai Verbij heeft vrijdag tijdens een fietstraining zijn sleutelbeen gebroken. De Zuid-Hollandse schaatser van Jumbo-Visma wordt later op de dag nog geopereerd.

Verbij was aan het fietsen met zijn ploeggenoten Hein Otterspeer en Dai Dai Ntab toen het drietal over een hobbel in de weg reed. Verbij en Otterspeer smakten tegen het asfalt, terwijl Ntab met de schrik vrijkwam.

Na onderzoek in het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen bleek dat Verbij een scheurtje in zijn linkersleutelbeen heeft. Otterspeer hield verschillende kneuzingen over aan het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoelang het herstel van beiden gaat duren.

Zowel Verbij als Ntab is pas enkele weken in dienst van Jumbo-Visma. Beide topsprinters kwamen vorige maand over van Team Reggeborgh, omdat ze het gevoel hadden toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

Kjeld Nuis bewandelde juist de omgekeerde weg en verruilde Jumbo-Visma voor Team Reggeborgh. Jumbo-Visma hoopt Jutta Leerdam spoedig te kunnen presenteren als volgende versterking. De onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase.

Verbij en Otterspeer hoeven waarschijnlijk niet te vrezen voor het mislopen van de start van het nieuwe seizoen. De eerstvolgende race is pas halverwege november met de wereldbekerwedstrijden in Tomaszów Mazowiecki.