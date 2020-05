Sven Kramer baalt ervan dat Nederlandse schaatsers door financiële problemen bij Thialf waarschijnlijk pas in augustus in eigen land op het ijs kunnen trainen. De Fries vreest dat dit effect zal hebben op de prestaties in de winter.

Hij was eigenlijk niet van plan om erover te beginnen. Maar al bij de derde vraag van een persmoment van zijn ploeg Jumbo-Visma in Wolvega laat Kramer zich verleiden tot een duidelijke stellingname.

"Ik vind het armoedig dat wij op 1 juli naar Inzell moeten uitwijken, omdat wij het als prominent schaatsland niet voor elkaar kunnen krijgen om gewoon in Nederland zomerijs neer te leggen", zegt de 34-jarige allrounder. "En dat heeft helemaal niks te maken met corona, maar met financiële perikelen en beleid."

Normaal ligt er in het ijsstadion in Heerenveen al aan het begin van de zomer ijs - vorig jaar was Thialf van 22 juni tot en met 17 augustus open - waardoor Nederlandse schaatsers een belangrijk deel van hun voorbereiding op de winter in eigen land kunnen afwerken en zo in het voordeel zijn ten opzichte van veel buitenlandse concurrenten.

Thialf kampt echter al enige tijd met financiële problemen. De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen kwamen vorige maand met een plan om samen een reddingskrediet van bijna 3 miljoen euro beschikbaar te stellen, mits er een forse reorganisatie wordt doorgevoerd. Mede daardoor is de kans groot dat er op z'n vroegst pas op 1 augustus zomerijs zal liggen.

"En dat is jammer voor het Nederlandse schaatsen", stelt Kramer. "Het is nu aan de KNSB, Thialf en NOC*NSF om de handen ineen te slaan. Het kan niet zo zijn dat wij schaatsers, die zo'n zware stempel drukken op de olympische medaillespiegel, straks het kind van de rekening zijn."

Thialf kampt met financiële problemen. (Foto: Pro Shots)

'Er is niemand die zijn verantwoordelijkheid pakt'

Nederland is nog steeds het toonaangevende land in het schaatsen, maar de WK afstanden van afgelopen februari in Salt Lake City bewezen volgens Kramer dat de oranje dominantie twee jaar voor de Olympische Spelen van Peking flink onder druk staat.

"We kunnen niet zeggen: we doen dit jaar maar twee maanden minder ijs in Nederland, want we verdelen de buit toch wel bij EK's en WK's. Dat is niet meer zo. Dus we moeten de komende twee jaar ervoor zorgen dat de randvoorwaarden hier optimaal zijn. Anders hebben we straks een probleem in Peking, dat heb je gezien in Salt Lake City. Als wij nu stapjes terug gaan zetten in de faciliteiten, ga je dat terugzien in de wedstrijden."

"Het verhaal in Nederland is: alles moet rendabel zijn. Maar er wordt niet gekeken naar wat olympisch goud mag kosten. En dat is wat mij betreft de vraag die eerst gesteld moet worden. Er zijn echt geen schrikbarende bedragen gemoeid met het regelen van zomerijs in Thialf. Maar er is niemand die zijn verantwoordelijkheid pakt."

De oproep van Kramer is vooral gericht aan schaatsbond KNSB, sportkoepel NOC*NSF en Thialf. "Ik verwacht van iedereen wat, ook van de schaatsteams. Maar wat mij betreft doen grote sponsoren als Jumbo en Reggeborgh al heel veel voor de sport. Het kan niet zo zijn dat je het bonnetje altijd maar daar neerlegt en dat het dan eens in de vier jaar bij de Winterspelen hosanna is en iedereen in de rij staat. Daar vind ik zeker wat van."