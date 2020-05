Sven Kramer zal zich voorlopig niet laten opereren aan zijn al jaren kwetsbare rug. De 34-jarige schaatser heeft na lang nadenken besloten dat hij de risico's te groot vindt.

"Laat ik het zo zeggen: ik ben eigenlijk nog te goed om voor een operatie te kiezen", aldus Kramer woensdag bij een persmoment van zijn ploeg Jumbo-Visma in Wolvega. "Ik schaats geregeld nog best heel goede tijden en je krijgt nooit de garantie dat het na een ingreep beter wordt. En de kans dat het minder wordt of de kwetsbaarheid blijft, is natuurlijk altijd aanwezig."

De viervoudig olympisch kampioen kampt al jaren met chronische rugproblemen. Dat hinderde hem de afgelopen seizoen regelmatig bij wedstrijden, maar hij heeft ook bewezen dat hij op goede dagen nog mee kan doen om de prijzen. Zo eindigde de Fries in februari bij de WK afstanden in Salt Lake City als tweede op de 5 kilometer, vlak achter winnaar Ted-Jan Bloemen.

"Het is een lastig dilemma, waar ik flink wat uren zoet mee ben geweest", zegt Kramer. "Op een gegeven moment heb ik een soort kosten-batenanalyse gemaakt; kan ik accepteren dat mijn rug kwetsbaar blijft en het daarom niet meer elk weekend jackpot is, maar dat ik er wel voor kan zorgen dat het op de juiste momenten nog wel heel goed is?"

Momenteel is het antwoord op die vraag ja. "Natuurlijk is het frustrerend dat er geen quick fix is, of dat daar in ieder geval voor mij te grote risico's aan vast hangen. En natuurlijk is het niet leuk als wedstrijden niet lekker gaan. Maar voorlopig is een operatie van de baan."

Sven Kramer won zilver op de 5 kilometer bij de WK afstanden. (Foto: Pro Shots)

'Alles staat in teken van Spelen'

Kramer maakte twee maanden geleden al bekend dat hij zal blijven schaatsen tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. De allrounder van Jumbo-Visma heeft daar ondanks zijn rugproblemen niet heel lang over getwijfeld.

"Ik beleef nog steeds heel veel plezier aan het schaatsen. Het is nu zaak om ervoor te zorgen dat mijn goede weekenden vaker gaan plaatsvinden. Dat is een hele klus, maar daar ga ik wel voor. Afgelopen winter heb ik ook een prima tweede deel van het seizoen gereden."

Kramer hoopt komend seizoen zo veel mogelijk wedstrijden te schaatsen, al is het door de coronacrisis nog onzeker of de huidige kalender doorgang kan vinden. "Maar er staat natuurlijk één ding bovenaan de komende twee jaar en dat zijn de Spelen. Alles tussen nu en dan staat in het teken van dat evenement."