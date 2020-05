Jutta Leerdam is dicht bij een akkoord met Jumbo-Visma. Coach Jac Orie van de schaatsploeg heeft goede hoop dat hij de wereldkampioene op de 1.000 meter snel kan verwelkomen.

"Het ziet er goed uit, maar ze heeft nog geen contract getekend", zei Orie woensdag bij een persmoment in Wolvega. "Ik verwacht dat dat gaat gebeuren, maar dat verwachtte ik vorige week ook al. Ik zie haar natuurlijk liever vandaag dan morgen komen, maar zo ver is het nog niet. Ik hoop dat het gaat gebeuren."

De 21-jarige Leerdam zit zonder ploeg, nadat ze begin april te horen kreeg dat Team Reggeborgh haar geen nieuw contract zou aanbieden. De formatie van coach Gerard van Velde stelde dat "de partijen er in de onderhandelingen helaas niet uitkwamen". Leerdam noemde het zelf "een klap in het gezicht".

De sprintster is al enige tijd in gesprek met Jumbo-Visma, realistisch gezien de enige bestaande ploeg in Nederland waar ze nog terecht zou kunnen. "De onderhandelingen zitten nu nog bij de financieel/commerciële kant. Dus daar bemoei ik me niet mee", aldus Orie, die vertelde dat Leerdam een contract tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking kan tekenen.

Leerdams vriend Koen Verweij, die vorig seizoen haar teamgenoot was bij Reggeborgh, zal niet meegaan naar Jumbo-Visma. "We hebben niet gesproken met Verweij", zei Orie.

Bij Jumbo-Visma staan momenteel geen sprintsters onder contract. De ploeg heeft wel een opleidingsteam met talentvolle sprinters waar Leerdam goed mee zou kunnen trainen.

Jac Orie hoopt dat hij Jutta Leerdam snel kan verwelkomen bij Jumbo-Visma. (Foto: Pro Shots)