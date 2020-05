Team IKO heeft zich vrijdag versterkt met Bart Swings. De 29-jarige Belg completeert de schaatsploeg van coaches Erwin en Martin ten Hove voor het komende seizoen.

"Het hele plaatje past bij IKO. Erwin en Martin hebben superveel kennis en staan open voor samenwerking", zegt Swings, die de laatste jaren vooral individueel trainde, tegen Schaatsen.nl.

"Dit is voor mij het ideale moment om me bij een Nederlands team aan te sluiten. Het is een speciale stap voor mezelf en ik kijk er heel erg naar uit onderdeel te zijn van een team."

Allrounder Swings veroverde in 2018 olympisch zilver op de massastart, waarmee hij de eerste olympische medaillewinnaar namens België was sinds Bart Veldkamp in 1998. Begin dit jaar werd hij op dat onderdeel ook Europees kampioen.

Begin deze maand maakte Team IKO al bekend dat Jan Blokhuijsen en Letitia de Jong hun contract verlengden bij de ploeg waar verder onder anderen Jorien ter Mors, Esmee Visser en Melissa Wijfje onder contract staan.

Het nieuwe schaatsseizoen begint normaal gesproken in oktober, al zal het programma afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de coronacrisis.

