Jac Orie had niet verwacht dat Kjeld Nuis na een samenwerking van tien jaar voor een andere ploeg zou kiezen. De schaatscoach baalt van de manier waarop hij het nieuws te horen kreeg.

Nuis, olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter, liet vorige maand weten dat hij toe is aan een nieuwe impuls en Jumbo-Visma verruilt voor het Team Reggeborgh van coach Gerard van Velde.

"Ik was behoorlijk verbaasd, want ik zag het helemaal niet aankomen. Hij belde me op en ik dacht eerst dat het een grap was", zegt de 52-jarige Orie vrijdag tegen de NOS.

"We leven in een vrij land en iedereen mag doen wat hij wil, maar het was natuurlijk niet leuk. Ik ben niet echt boos, maar gewoon verbaasd. Hij is een heel goede schaatser, we hebben geweldig samengewerkt. Daar kwam abrupt een einde aan."

Orie had graag gezien dat Nuis het anders had aangepakt. "Het was beter geweest als hij na een bepaald traject was weggegaan. Dat je eerst aangeeft dat je niet meer wilt, dan kun je er nog over praten. Nu is het van het ene op het andere moment klaar. Dat voelde apart."

Kjeld Nuis werd onder Jac Orie olympisch kampioen op de 1.000 en 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

'Vertrek van Kjeld gaf op meerdere vlakken ruimte'

Tegenover het vertrek van Nuis staat bij Jumbo-Visma de komst van Kai Verbij en Dai Dai Ntab, die werden overgenomen van Reggeborgh. Het aantrekken van Verbij kan volgens Orie niet los worden gezien van de transfer van Nuis.

"Het vertrek van Kjeld gaf op meerdere vlakken ruimte. De mogelijkheden werden anders voor ons", aldus de coach, die komend seizoen twaalf schaatsers onder zich heeft bij Jumbo-Visma.

Naast Verbij en Ntab zijn dat Sven Kramer, Patrick Roest, Krol, Hein Otterspeer, Kars Jansman, Chris Huizinga, aanwinst Marcel Bosker, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte en Joy Beune.