Ook Kai Verbij zelf had niet verwacht dat hij Team Reggeborgh na zes jaar zou verlaten voor Jumbo-Visma. Maar na een gesprek met Jumbo-Visma-coach Jac Orie en lang nadenken besloot de 25-jarige schaatser dat hij deze kans niet kon laten lopen.

Thomas Krol bleef maar appen en bellen. De wereldkampioen op de 1.500 meter van 2019 deed er alles aan om Verbij over te halen naar zijn ploeg Jumbo-Visma te komen zodat de goede vrienden na twee jaar weer teamgenoten zouden zijn, maar Verbij reageerde amper.

"Ik probeerde Thomas zoveel mogelijk te negeren", zegt de viervoudig wereldkampioen met een lach tegen NU.nl. "Ik wilde deze beslissing namelijk zelf nemen. Ik heb vaak een keuze gemaakt voor het team, maar deze keer was het een keuze voor mezelf."

Krol kreeg zijn zin, want Verbij maakte half april bekend dat hij ondanks een doorlopend contract bij Team Reggeborgh de overstap maakt naar Jumbo-Visma, waar hij een verbintenis tot en met de Spelen van 2022 heeft getekend.

"Ik heb er lang over nagedacht en uiteindelijk was dit het punt: als ik dit nu niet probeer, krijg ik er spijt van", legt Verbij uit. "Ik wil niet over twee jaar terugkijken en denken: ik had toen echt die stap moeten zetten."

Kai Verbij traint sinds drie weken bij zijn nieuwe ploeg. (Foto: Jumbo-Visma)

Verrassende transfer Nuis leidt overstap Verbij in

Het was een van de belangrijkste rivalen van Verbij die vorige maand voor een kleine aardverschuiving in het Nederlandse schaatsen zorgde. De verrassende mededeling van Kjeld Nuis dat hij na tien succesvolle jaren onder Orie verkast naar Team Reggeborgh had een domino-effect tot gevolg.

"Ik zag de transfer van Kjeld echt niet aankomen, was geschokt toen ik hoorde", zegt Verbij. "Maar het was een mooie ontwikkeling, want ik kreeg zo een heel snelle teamgenoot en kon dagelijks met een van mijn grootste concurrenten op het ijs staan."

Het liep anders, omdat Verbij al snel een telefoontje van Orie kreeg: of hij interesse had om het gat op te vullen dat Nuis had achtergelaten bij Jumbo-Visma. "Daarvoor had ik niet eens een lijntje lopen met die ploeg", aldus Verbij.

"Toen ik negentien was en prof werd, heb ik gesproken met Gerard (coach Gerard van Velde, red.) en Orie en mijn gevoel zei toen Gerard. In de zes jaar daarna ben ik nooit meer benaderd door Orie, maar nu kwam hij na het vertrek van Nuis naar mij toe. Het was een bijzondere periode, voor mij en voor schaatsend Nederland, maar ik dacht: het is wel zo netjes om het gesprek aan te gaan."

Selectie Jumbo-Visma voor 2020/2021 Kai Verbij, Dai Dai Ntab, Sven Kramer, Patrick Roest, Thomas Krol, Hein Otterspeer, Kars Jansman, Chris Huizinga, Marcel Bosker, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte, Joy Beune

'Orie had een heel mooi verhaal'

Op dat moment leek een transfer nog heel ver weg voor Verbij. Hij had in zes jaar in de ploeg van Van Velde een goede band opgebouwd met zijn coach en zijn teamgenoten en veel succes geboekt, met de wereldtitel sprint in 2017 en de wereldtitel op de 1.000 meter in 2019 als hoogtepunten.

"Ik had de intentie om tot de Spelen bij Reggeborgh te blijven", zegt de geboren Zuid-Hollander. "Voor het gesprek met Orie kon ik me nog niet voorstellen dat ik de stap naar Jumbo-Visma wilde maken, maar hij had een heel mooi verhaal. Ik zag een leuke uitdaging, dit is een keuze voor een frisse start. Ik was gewend geraakt aan een bepaalde manier van werken en wilde nu erg graag een keer de methodes van Orie proberen. Dat heeft me over de streep getrokken."

Het viel Verbij zwaar om zijn keuze aan Van Velde bekend te maken. "Dat is nooit fijn. Natuurlijk vonden de mensen van mijn oude team het heel jammer dat ik wegging. En ergens vind ík het ook jammer dat ik vertrokken ben. We waren een soort familie; waren vrij hecht en deelden veel met elkaar. Maar dit was puur egoïstisch, ik moest even voor mezelf kiezen."