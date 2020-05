Olympisch shorttrackkampioen Lim Hyo-jun heeft donderdag een boete gekregen voor het omlaagtrekken van de broek van een teamgenoot. Een rechtbank in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel vindt dat hij hem seksueel heeft lastiggevallen.

De 23-jarige Lim moet een bedrag van bijna 2.500 Amerikaanse dollar (ruim 2.300 euro) neerleggen. Daarnaast wacht de Zuid-Koreaan een verplichte cursus van in totaal veertig uur over seksueel geweld.

Lim werd vorig jaar aangeklaagd voor zijn actie, die hij uitvoerde in het bijzijn van vrouwen op het nationale trainingscentrum in Jincheon. De Zuid-Koreaanse schaatsbond besloot hem voor een jaar (tot augustus 2020) te schorsen.

Overigens hield Lim vol dat hij niemand seksueel wilde intimideren door de broek van zijn jongere teamgenoot omlaag te trekken en dat zijn actie als grap was bedoeld. Hij verontschuldigde zich wel voor het vernederen van zijn teamgenoot in het bijzijn van vrouwelijke shorttrackers.

De rechtbank vindt dat Lim had kunnen weten dat zijn teamgenoot zich seksueel vernederd zou voelen en besloot dus niet mee te gaan in het verhaal van de topshorttracker, die zich in 2019 in het Bulgaarse Sofia nog tot wereldkampioen kroonde.

Bij de Olympische Winterspelen van 2018 in Pyeongchang veroverde Lim al goud op de 1.500 meter. Hij hield onder anderen Sjinkie Knegt achter zich, die genoegen moest nemen met zilver. Lim won die Spelen ook brons op de 500 meter.