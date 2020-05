Lotte van Beek maakt de overstap van TalentNED naar Gewest Fryslân. Bij haar oude ploeg hoopt ze sterk terug te keren na een periode van fysiek malheur.

Bij Gewest Fryslân gaat Van Beek weer trainen onder Henk Hospes, met wie ze in 2017/2018 ook al samenwerkte. Dat leidde bijna tot een olympische medaille: in Pyeongchang kwam de Zwolse een honderdste van een seconde tekort voor brons op de 1.500 meter.

Voor en na die Winterspelen werd Van Beek (28) geplaagd door fysiek ongemak. In april 2014 scheurde ze de kruisband in haar knie af en afgelopen winter zette ze wegens longproblemen al in januari een punt achter haar seizoen. Ze had zich niet weten te kwalificeren voor internationale wedstrijden.

Op de Spelen van 2014 in Sotsji veroverde Van Beek wel brons op de 1.500 meter. Ze heeft ook olympisch goud (2014) en zilver (2018) in haar prijzenkast. Die medailles won ze met de ploegachtervolging.

Van Beek vertrekt na twee jaar bij TalentNED, waar ze ploeggenote was van Ireen Wüst en Esmee Visser. Dat team houdt op te bestaan als commerciële schaatsploeg en richt zich komende winter op talentontwikkeling.

"Ik kijk enorm uit naar de hernieuwde samenwerking met Henk Hospes. Kunnen we samen toewerken naar de Spelen in 2022 in Peking", zegt Van Beek in De Stentor.