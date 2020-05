Jan Blokhuijsen en Letitia de Jong hebben hun contract bij Team IKO verlengd, zo maakte de schaatsploeg vrijdag bekend.

Sprintster De Jong ligt nu tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking vast bij het team. De regerend Nederlandse kampioene sprint komt sinds 2018 uit voor Team IKO.

Ook in 2018 greep De Jong de Nederlandse sprinttitel. In 2019 moest ze genoegen nemen met zilver achter winnares Jutta Leerdam. Tevens werd De Jong tweemaal wereldkampioen op het onderdeel teamsprint met de Nederlandse vrouwenploeg.

Allroundspecialist Blokhuijsen verlengde zijn verbintenis met een jaar, tot en met de zomer van 2021. De regerend Nederlands kampioen allround sloot na zijn sabbatical in 2019 aan bij Team IKO en reed afgelopen januari naar zijn derde nationale allroundtitel.

"Wij zijn heel blij dat we deze wereldtoppers langer aan ons hebben kunnen binden", aldus Team IKO in een persverklaring. Bij het team staan verder onder anderen Jorien ter Mors, Esmee Visser, Melissa Wijfje en Lennart Velema onder contract.

"Als Letitia de lijn van de afgelopen seizoenen doortrekt, kan ze in Peking echt meedoen voor een olympische medaille. Dat Jan na zijn comeback gelijk de Nederlandse allroundtitel pakte, was eigenlijk boven verwachting. We denken daarom dat hij komend seizoen nog veel beter kan."