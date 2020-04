De Chinese schaatsbond heeft minder dan twee jaar voor de Olympische Winterspelen van Peking alle coaches weggestuurd. Dat betekent dat na Bob de Jong en Rutger Tijssen ook technisch directeur Arie Koops niet langer voor het Aziatische land werkt.

"We hebben op 15 april gehoord dat alle contracten van het project ontbonden zijn", zegt Koops donderdag in gesprek met NU.nl. "Shorttrack, langebaan, het Chinese management, alle buitenlandse coaches; het hele project is gestopt."

Technisch directeur Koops vertrok na de Winterspelen van 2018 na twaalf jaar bij de KNSB. Hij trad vervolgens in dienst bij de Chinese bond, waar hij de leiding kreeg over een project dat tot langebaansucces moest leiden bij de Spelen van 2022 in eigen land. Afgelopen seizoen hield hij zich ook bezig met de nationale selectie.

"Ik was in afwachting van een evaluatie, want ik wilde graag aangeven dat er een andere koers gevaren moest worden", zegt Koops. "Maar die discussie er is er nooit gekomen."

Hij probeerde met zijn team op een 'Nederlandse' en wetenschappelijk wijze te werken, maar dat botste met de Chinese filosofie. "Wij wilden fietstesten doen, maar tijdens het seizoen werd een coopertest (twaalf minuten hardlopen, red.) opeens heel belangrijk gemaakt. Je kunt dus wel zeggen dat er een verschil van inzicht was over hoe we de komende twee jaar moesten inrichten."

De Jong, die in mei 2018 werd aangesteld als coach bij de Chinese allroundploeg, maakte afgelopen winter al bekend dat hij stopte omdat hij na een structuurwijziging geen vertrouwen meer had in een verdere samenwerking. Tijssen kondigde begin vorige maand zijn vertrek aan. Hij is inmiddels programmamanager bij TalentNED.

Arie Koops was bij de Spelen van 2018 ook de bondscoach van de Nederlandse achtervolgingsploegen. (Foto: Pro Shots)

Twee maanden fysiek trainingskamp in China

De Chinese langebaanschaatsers en shorttrackers zijn woensdag zonder hun oude coaches begonnen aan een fysiek trainingskamp van twee maanden in de noordoostelijke provincie Hebei.

De nieuwe teammanager Zhang Bei zegt tegen Chinese media dat er zo'n honderd sporters deelnemen aan het trainingskamp, onder wie de nummer vier op de 1.500 meter bij de WK afstanden Ning Zhongyan (foto).

Koops moest het nieuws over het trainingskamp lezen in de Chinese kranten. "Het is ons uiteindelijk nooit helemaal duidelijk geworden wie de beslissingen neemt; het olympisch comité, het ministerie van Sport, de overkoepelende bond voor alle wintersporten?"

De Nederlander had het traject tot de Spelen van 2022 desondanks graag afgemaakt. "Wij vonden dat China de potentie heeft om het tweede schaatsland ter wereld te worden. En een Spelen in eigen land gaf het nog een extra dimensie. Het was al met al een heel interessant project."