Team IKO heeft zich dinsdag opnieuw versterkt voor komend seizoen. De schaatsploeg neemt allroundster Melissa Wijfje over van Gewest Friesland. De 24-jarige Zuid-Hollandse tekent voor twee jaar.

Wijfje beleefde afgelopen seizoen haar grote doorbraak. Zo won ze de massastart bij de World Cup-finale in Heerenveen, de 1.500 meter bij de NK afstanden en werd ze met het Nederlandse team tweede op de ploegenachtervolging bij de WK afstanden.

"Ik ben erg blij met mijn overgang naar Team IKO. Ik kom in een heel sterk team terecht en heb zin om hard te gaan trainen de komende maanden", zegt Wijfje op de website van haar nieuwe werkgever.

"Melissa is echt een geweldige aanvulling op ons team. Ze heeft zich de afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld en we hopen deze lijn de komende jaren richting de Olympische Spelen van 2022 in Peking door te kunnen trekken", aldus Team IKO.

Team IKO verzekerde zich eerder deze maand al van de komst van Esmee Visser. De regerend olympisch kampioene op de 5.000 meter, zette eveneens haar handtekening onder een verbintenis voor twee jaar.

Met het aantrekken van Wijfje en Visser beschikt Team IKO komend seizoen over een sterk team. Onder anderen Jorien ter Mors, Letitia de Jong en Jan Blokhuijsen waren al actief bij de ambitieuze formatie.