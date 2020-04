De wereldbekerfinale schaatsen wordt de komende twee jaar in Nederland gehouden, zo blijkt uit de kalender die de internationale schaatsunie ISU dinsdag naar buiten heeft gebracht.

De World Cup-finale in 2021 wordt op 6 en 7 maart gehouden in Heerenveen. Die van 2022 staat van 11 tot en met 13 maart op het programma, enkele weken na de Olympische Winterspelen in Peking. De locatie wordt later bekend.

De wereldbekerfinale werd dit jaar ook in Nederland (Thialf) gehouden. In de jaren daarvoor ging de eer naar het Amerikaanse Salt Lake City (2019), het Wit-Russische Minsk (2018) en het Noorse Stavanger (2017).

De wereldbekerkalender van het seizoen 2020/2021 is vrijwel identiek aan die van 2021/2022. In dat eerste seizoen staat er ook een World Cup in het Chinese Changchun op het programma en in het jaar daarop vervalt de World Cup vanwege de Spelen.

De ISU benadrukt dat de kalender afhankelijk is van de ontwikkeling van de COVID-19-pandemie. Als het coronavirus wereldwijd genoeg is ingedamd, start het wereldbekerseizoen op 13-15 november in het Poolse Tomaszów Mazowiecki.

Kalender wereldbeker schaatsen in 2020/2021 13-15 november: Tomaszów Mazowiecki (Polen)

20-22 november: Stavanger (Noorwegen)

4-6 december: Salt Lake City (VS)

11-13 december: Calgary (Canada)

17-18 februari: Changchun (China)

6-7 maart: Heerenveen (finale)

