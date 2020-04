Marijke Groenewoud is vrijdag alsnog tot winnares van de Aart Koopmans Memorial op de Weissensee uitgeroepen. De marathonschaatsster was in beroep gegaan tegen de rode kaart die ze na afloop van de jury had gekregen.

De tuchtcommissie van de KNSB oordeelde dat de rode kaarten van Groenewoud en ook Carien Kleibeuker ongegrond waren. Volgens de commissie is oneerlijk en onsportief gedrag van de twee schaatssters niet bewezen.

Groenewoud won de marathon op natuurijs eind januari, maar werd later op de dag uit de uitslag geschrapt. Volgens de KNSB accepteerde de schaatsster van Team ZiuZ ongeoorloofde hulp van Team Royal A-rijdster Kleibeuker.

De jury ging over tot de maatregel op basis van eigen waarnemingen, ingediende protesten en uitspraken van Groenewoud zelf. De 21-jarige Groenewoud en de 42-jarige Kleibeuker tekenden beroep aan bij de KNSB tegen dat besluit en werden in het gelijk gesteld.

Hierdoor raakt Manon Kamminga haar overwinning weer kwijt. Zij gaat nu de boeken in als de nummer twee, achter Groenewoud. Kleibeuker is de nummer veertien in de uitslag.