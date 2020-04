De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen zijn van plan om het noodlijdende schaatsstadion Thialf te helpen door samen een reddingskrediet van bijna 3 miljoen euro beschikbaar te stellen.

De provincie zal 2 miljoen euro bijdragen en de gemeente Heerenveen 991.000 euro. De gemeenteraad en Provinciale Staten moeten nog wel instemmen met het plan.

Thialf kampt al enige tijd met financiële problemen. Vooral door enkele tegenvallers en een hoge energierekening is het tekort van het ijsstadion in Heerenveen opgelopen tot ongeveer 1,1 miljoen euro.

De gemeente en de provincie, beide aandeelhouders van Thialf, eisten dat het stadion een herstelplan zou schrijven. Daaruit zijn drie opties gekomen, waarvan geen enkele zwarte cijfers zal opleveren.

Thialf wil nu verdergaan met de optie 'slank en slim', waarbij er een forse reorganisatie zal worden doorgevoerd, maar het stadion wel de topsportlocatie kan blijven voor het Nederlandse schaatsen.

"Thialf is een internationaal sporticoon waar we trots op zijn, zegt gedeputeerde Sander de Rouwe. "Nu nog zwarte cijfers. Als we niks doen, gaat Thialf failliet. Met dit reddingskrediet kan Thialf aan de slag met het herstel."