De schaatsploeg van Jumbo-Visma heeft dinsdag Kai Verbij en Dai Dai Ntab overgenomen van Team Reggeborgh. De topsprinters tekenen voor twee jaar en zijn de vervangers van Kjeld Nuis, die vorige week juist aankondigde van Jumbo-Visma naar Reggeborgh te verhuizen.

De 25-jarige Verbij werd sinds 2014 begeleid door trainer Gerard van Velde. De geboren Zuid-Hollander werd in 2017 wereldkampioen sprint en pakte in 2019 de wereldtitel op de 1.000 meter. De even oude Ntab werkte eveneens zes jaar onder Van Velde en won onder meer drie keer de nationale titel op de 500 meter.

Verbij zal bij Jumbo-Visma herenigd worden met zijn goede vriend en oud-ploeggenoot Thomas Krol. De tweevoudig Europees kampioen sprint kende een teleurstellende winter met de zesde plaats op de 1.000 meter bij de WK afstanden en de vierde plek bij het WK sprint.

"Het was een hectische week waarin ik de unieke mogelijkheid heb gekregen om een keuze te maken tussen de twee topploegen in het Nederlandse schaatsen", aldus Verbij.

"Dat was geen gemakkelijke keuze, omdat mijn huidige team erg goed voor mij is geweest de afgelopen jaren. Maar ik sta op een belangrijk punt in mijn carrière en wil graag nog meer leren en winnen."

Ntab hoopt 'absolute topsprinter' te worden

Ntab stapt om vrijwel dezelfde reden als Verbij over van Team Reggeborgh naar Jumbo-Visma. De sprinter hoopt beter te worden onder coach Jac Orie.

"De komende twee jaar zijn erg belangrijk voor mijn carrière", zegt Ntab op de site van Jumbo-Visma over zijn transfer. "Ik heb het gevoel dat deze overstap mij verder gaat helpen in mijn ontwikkeling tot een absolute topsprinter."

De geboren Amsterdammer wacht nog op zijn eerste grote internationale titel. Hij werd afgelopen seizoen wel tweede op de 500 meter bij de EK afstanden. Bij de WK afstanden werd hij een maand later slechts dertiende op de kortste afstand.

Jumbo-Visma heeft twaalf schaatsers onder contract

Verbij en Ntab vullen bij Jumbo-Visma het gat dat Jan Smeekens en Nuis hebben achtergelaten. Smeekens stopte na afgelopen seizoen en Nuis maakte vorige week bekend dat hij zijn contract bij de ploeg van Orie opzegt en de overstap naar Team Reggeborgh maakt.

Nuis hoopt bij het team van Van Velde zijn snelheid te verbeteren, maar door het vertrek van Verbij en Ntab naar zijn oude ploeg zal hij bij Reggeborgh twee snelle sprinters moeten missen.

Bij Jumbo-Visma liggen nu Verbij, Ntab, Sven Kramer, Patrick Roest, Krol, Hein Otterspeer, Kars Jansman, Chris Huizinga, aanwinst Marcel Bosker, Antoinette de Jong, Carlijn Achtereekte en Joy Beune vast voor komende winter.