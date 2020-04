Carlijn Achtereekte en Joy Beune blijven langer verbonden aan Jumbo-Visma. Beide schaatssters hadden een aflopend contract en zetten hun handtekening onder een nieuwe tweejarige verbintenis bij de ploeg van coach Jac Orie.

Achtereekte (30), olympisch kampioene op de 3.000 meter, beleefde een prima afgelopen seizoen. Ze veroverde in een persoonlijk record (3.54,92) zilver op de 3 kilometer bij de WK afstanden in Salt Lake City en werd tot twee keer toe tweede op die afstand tijdens de World Cup.

"De eerste drie jaar bij deze ploeg zijn erg goed bevallen. Daarnaast ben ik zeer tevreden over de samenwerking met Jac. In het eerste jaar werd ik olympisch kampioen. Vervolgens boekte ik in mijn tweede seizoen veel progressie en afgelopen jaar was mijn stabielste seizoen ooit", zegt Achtereekte.

Beune (20) beleefde een wisselvallig laatste seizoen. Ze miste de eerste wereldbekers, maar plaatste zich daarna wel voor de 1.500 meter bij de WK en EK afstanden. Ze moest op de WK in Salt Lake City genoegen nemen met de tiende plaats en op de EK in Heerenveen met de zevende plaats.

"Ik heb gewoon een heel goed gevoel bij deze ploeg. Met Antoinette (de Jong, red.) en Carlijn heb ik twee hele fijne ploeggenoten en ik kijk ernaar uit om samen met hen toe te werken naar een nog hoger niveau. Mijn absolute droom is om ooit uit te komen op de Olympische Spelen", aldus Beune.

De contractverlenging van Achtereekte en Beune is een opsteker voor Jumbo-Visma, dat eerder deze week een teleurstelling te verwerken kreeg doordat Kjeld Nuis naar Reggeborgh vertrok. Jumbo-Visma zou op zijn beurt overwegen Kai Verbij, Dai Dai Ntab of beide schaatsers over te nemen van dat team.