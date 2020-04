Er zal dit jaar geen WK shorttrack worden gehouden. De internationale schaatsbond ISU heeft donderdag definitief een streep gezet door het toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

"Gezien de negatieve ontwikkelingen rond het coronavirus en de maatregelen die autoriteiten hebben genomen, heeft het bestuur van de ISU besloten dat uitstel van de niet gehouden kampioenschappen van 2020 niet mogelijk is", meldt de schaatsbond in een verklaring.

Dit betekent dat er ook geen nieuwe datum gezocht wordt voor de WK kunstrijden in het Canadese Montreal, die gepland stond voor 16 tot en met 22 maart.

De WK shorttrack was eind februari een van de eerste sportevenementen die geschrapt werd vanwege het COVID-19-virus. Het toernooi stond voor 13 tot en met 15 maart op de kalender.

De ISU zei toen al dat het lastig zou worden om het evenement te verplaatsen, maar de bond hield de optie open dat er komende winter twee WK's gehouden zouden worden: aan het begin van het seizoen in Seoel en aan het eind van het seizoen, zoals gepland, in Rotterdam Ahoy (12-14 maart 2021). Van dat idee is nu definitief afgestapt.

Suzanne Schulting is de regerend wereldkampioene shorttrack. De Nederlandse veroverde vorig jaar in het Bulgaarse Sofia haar eerste wereldtitel.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.