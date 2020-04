Kjeld Nuis vertrekt bij Jumbo-Visma, hoewel zijn contract bij de ploeg nog drie jaar doorliep. De meervoudig wereldkampioen heeft een verbintenis tot en met het seizoen 2022/2023 getekend bij Team Reggeborgh.

Door de overgang van de dertigjarige Nuis komt er na tien jaar een einde aan de samenwerking met coach Jac Orie, onder wie hij in 2018 op de Spelen in Pyeongchang goud pakte op de 1.000 en 1.500 meter.

"Ik ben na tien jaar toe aan een nieuwe trainingsimpuls en die denk ik bij Gerard van Velde en zijn team te vinden", aldus Nuis woensdag in een persbericht van zijn nieuwe ploeg.

In oktober verlengde de geboren Zuid-Hollander zijn contract bij Jumbo-Visma nog tot en met 2023. Die verbintenis heeft hij nu per 31 mei opgezegd.

Nuis wijst er daarbij op dat hij een contract voor onbepaalde tijd heeft, omdat hij zijn contract bij de ploeg van Orie meer dan drie keer heeft verlengd.

Voorlopige ploeg Team Reggeborgh voor komend seizoen Kjeld Nuis, Kai Verbij, Dai Dai Ntab, Ronald Mulder, Wesly Dijs, Jarno Botman, Ireen Wüst, Femke Kok en Michelle de Jong

'Het is tijd voor nieuwe uitdagingen'

Nuis heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Reggeborgh hem de afgelopen jaren meerdere malen benaderd heeft voor een overstap.

De ploeg kwam na de winter wederom met die vraag en deze keer besloot de tweevoudig olympisch kampioen na lang nadenken op het aanbod in te gaan.

"Het is tijd voor nieuwe uitdagingen. Ik ga voor olympisch goud over twee jaar in Peking", aldus Nuis, die mede door een stevige griep een moeizame winter kende. Hij sloot de jaargang wel succesvol af met de wereldtitel op de 1.500 meter.

Kjeld Nuis in 2015 met zijn coach Jac Orie. (Foto: Pro Shots)

Jumbo-Visma zoekt naar vervangers

Reggeborgh, dat in 2018 in het schaatsen stapte als sponsor van de ploeg van Van Velde, legde vorige maand met Ireen Wüst al een andere grote naam vast voor de komende seizoenen, evenals de talentvolle sprinter Femke Kok.

Daartegenover staat dat Nederlandse formatie het contract van Jutta Leerdam, wereldkampioene op de 1.000 meter, niet verlengde.

Bij Jumbo-Visma liggen Sven Kramer, Patrick Roest, Thomas Krol, Hein Otterspeer, Kars Jansman, Chris Huizinga, aanwinst Marcel Bosker en Antoinette de Jong vast voor komende winter.

De ploeg van Orie gaat op zoek naar vervanging voor Nuis. De namen van Leerdam en Reggeborgh-sprinters Kai Verbij en Dai Dai Ntab worden daarbij genoemd.