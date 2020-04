Team IKO heeft zich voor de komende jaren versterkt met Esmee Visser. De regerend olympisch kampioene op de 5.000 meter tekent een contract van twee jaar tot en met de Winterspelen van 2022 in Peking.

De 24-jarige Visser stond afgelopen seizoenen onder contract bij TalentNED. De schaatsploeg van onder anderen Ireen Wüst houdt na twee jaar op te bestaan, waardoor Visser op zoek moest naar een nieuwe ploeg.

"Ik heb de laatste jaren nog meer ervaring opgedaan en weet nu beter wat ik nodig heb", zegt Visser op een digitale persconferentie. "Bij IKO zitten veel schaatsers die ook studeren en dat is wel fijn. Voor mijn prestaties is het goed dat er rekening mee kan worden gehouden dat ik bijvoorbeeld college heb."

"Schaatsen blijft mijn werk en doel. Maar ik leg de druk voor mezelf zo hoog, dat de pan soms overkookt. Dat wil ik niet. Daarom is het goed om de ontspanning uit mijn studie te halen en de druk iets minder groot te maken voor mezelf. Dat komt mijn schaatsprestaties ten goede."

'Kunnen straks meedoen om olympische medailles'

Bij Team IKO wordt Visser ploeggenoot van onder anderen allrounder Jan Blokhuijsen en sprintsters Jorien ter Mors en Letitia de Jong. Met de geboren Leidse in de gelederen hoopt de formatie straks een gooi te doen naar olympisch goud in Peking.

Visser heeft, naast de olympische titel van 2018 in Zuid-Korea, twee Europese titels op de 3.000 meter op haar naam staan (2018 en 2020). Bij de WK afstanden van dit jaar in Salt Lake City veroverde de Nederlands kampioene brons op de 5 kilometer.

"Het is fantastisch dat we met Esmee Visser en Jorien Ter Mors twee regerend olympisch kampioenen in onze ploeg hebben", zegt coach Martin ten Hove. "Met deze ploeg denken we straks op de Spelen op alle afstanden mee te kunnen doen om de medailles."