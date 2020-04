Antoinette de Jong heeft donderdag haar contract bij de schaatsploeg van Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. Ook Chris Huizinga blijft tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 bij het team van coach Jac Orie.

De 25-jarige De Jong rijdt sinds 2018 voor Jumbo-Visma. Onder Orie won ze haar eerste grote individuele titel door in 2019 Europees kampioen allround te worden. Afgelopen winter plaatste ze zich individueel niet voor de WK afstanden, maar won ze wel brons bij het WK allround.

"In deze bijzondere periode is het fijn om te weten waar je aan toe bent, waardoor ik zonder zorgen kan toewerken naar de Olympische Winterspelen van Peking", reageert de Friezin. "Ik heb veel vertrouwen in de aanpak van Jac en ik weet zeker dat ik nog een hoop kan verbeteren."

De Jong is de eerste vrouw die voor volgend seizoen vastligt bij Jumbo-Visma. De ploeg is nog in onderhandeling met Carlijn Achtereekte en Joy Beune over het verlengen van hun verbintenis. Jutta Leerdam is vrij na haar vertrek bij Reggeborgh en is mogelijk ook een optie voor het team van Orie.

Jonge Huizinga blij met vertrouwen

Huizinga (22) is na Sven Kramer, Kjeld Nuis, Patrick Roest, Thomas Krol, Hein Otterspeer, Kars Jansman en aanwinst Marcel Bosker de achtste man die vastligt bij Jumbo-Visma. Jan Smeekens en Douwe de Vries zijn gestopt.

Huizinga schaatst sinds 2017 voor de geel-zwarte formatie. De geboren Groninger is internationaal nog niet doorgebroken. Hij werd afgelopen seizoen vierde bij het NK allround.

"Ik ben blij met de contractverlenging en het vertrouwen dat ik krijg van Jac", aldus Huizinga. "De samenwerking verloopt goed en ik ben ervan overtuigd dat ik nog veel kan leren."