Shorttracker Sven Roes heeft donderdag promotie gemaakt binnen. De Nederlands kampioen stapt van het KNSB Talent Team Noord over naar de Nationale Trainingsselectie Shorttrack (NTS).

Roes verraste begin dit jaar door de Nederlandse allroundtitel te pakken. Een week later veroverde de twintigjarige Fries zilver op de 1.500 meter bij zijn debuut in de wereldbeker.

Bij de NTS gaat Roes samenwerken met alle Nederlanders die op internationale toernooien uitkomen, zoals Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting. Ook Koen Slootweg maakt de overstap naar de trainingsselectie.

Avalon Aardoom (gezondheidsproblemen) en Marijn Wiersma (teruggezet naar KNSB Team Talent Noord) maken geen deel meer uit van de NTS.

Samenstelling NTS Vrouwen: Georgie Dalrymple, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma, Lara van Ruijven, Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting, Rianne de Vries.

Mannen: Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Friso Emons, Dylan Hoogerwerf, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes, Koen Slootweg, Bram Stenaart, Dennis Visser, Melle van 't Wout.

Bondscoach Otter kijkt uit naar preolympisch seizoen

"Binnen achttien maanden zijn de eerste olympischekwalificatie-World Cups al", zegt bondscoach Jeroen Otter. "Het is dan ook mooi te ervaren dat weer twee zeer getalenteerde rijders vanuit de RTC zijn doorgestroomd naar de NTS."

De bondscoach is verheugd dat hij Roes en Slootweg al ruim voor de Winterspelen van 2022 in Peking bij zijn selectie heeft. "Met deze groep toprijders hebben we onze internationale positie versterkt en zie ik uit naar een succesvol preolympisch seizoen."

De shorttrackers zijn onlangs begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vanwege het coronavirus trainen ze vooralsnog individueel.

Roes en Slootweg kunnen mogelijk komende winter al twee WK's rijden. De WK van maart dit jaar in Zuid-Korea werd wegens de coronacrisis uitgesteld. Het toernooi wordt op zijn vroegst medio oktober ingehaald. In maart 2021 staat in Rotterdam alweer de volgende WK op het programma.

"Een veelgebruikte zin deze tijden is dat niemand een kristallen bol heeft om de toekomst te benoemen, maar ik weet éen ding zeker: het gaat een héél bijzonder seizoen worden", voorspelt Otter.