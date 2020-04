Jutta Leerdam begrijpt er niets van dat ze geen nieuw contract kreeg aangeboden van Team Reggeborgh. De wereldkampioene op de 1.000 meter was behoorlijk verbaasd door het besluit van de schaatsploeg om niet met haar door te gaan.

"Dat kwam wel als een verrassing", liet de 21-jarige Leerdam dinsdagavond in het tv-programma Jinek weten. "Ze maakten het bekend in een e-mail die ik later kreeg, maar eerste belde mijn manager. De reden was dat wij sporttechnisch niet dezelfde visie hebben."

Reggeborgh benadrukte maandag nog dat de ploeg Leerdam "heel graag" had behouden, maar dat beide partijen er niet uitkwamen tijdens de onderhandelingen. Ook van haar vriend Koen Verweij nam de formatie afscheid, maar dat kwam niet als een verrassing.

"Na de laatste wedstrijd hadden Koen en ik op gesprek en het eerste wat we hoorden was: Koen, we gaan niet door met jou", vertelde de voormalig wereldkampioene bij de junioren. "Dat was nog niet bevestigd, maar dat voelden we wel aankomen."

"Daarna heb ik een evaluatiegesprek gehad, want ik wilde wel door", vervolgde ze. "Ik heb toen mijn visie aan hen voorgelegd, waarin ik heb aangegeven dat ik niet meer achter mijn eigen materiaal aan wilde gaan. We waren op het veel vlakken eens, maar toch kreeg ik een mail waarin stond dat onze visies niet op dezelfde lijn liggen."

154 Video Leerdam: 'Ik kon niet juichen, maar wel huilen van blijdschap'

'Idee dat ik afgestraft ben op mijn winnaarsmentaliteit'

Leerdam beleefde afgelopen winter juist haar definitieve doorbraak met de Nederlandse, Europese én wereldtitel op de 1.000 meter. Dat Reggeborgh niet met haar verder wilde, kwam bij haar dan ook hard aan.

"Ik was ook geschokt, want ik heb nooit eisen gesteld. Het voelt als een klap in het gezicht. Ik heb naar mijn idee alles goed gedaan, maar ik heb het idee dat ik afgestraft ben op mijn winnaarsmentaliteit."

Het is nog onduidelijk voor welke ploeg de geboren Zuid-Hollandse volgend seizoen zal uitkomen. "Ik zit nog op een kruispunt: wat wil ik en wat is het beste voor mij? Ook een eigen team is heel interessant. Ik wil heel graag de volgende stap maken en dat is olympisch goud halen."