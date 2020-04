Marcel Bosker heeft woensdag de overstap gemaakt naar Jumbo-Visma. De 23-jarige schaatser wordt ploeggenoot van zijn concurrenten Sven Kramer en Patrick Roest.

"Ik ben erg blij dat ik de komende twee seizoenen voor het beste schaatsteam ter wereld uit mag komen", zegt Bosker, die tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking heeft getekend, op de site van Jumbo-Visma.

De allrounder reed de laatste twee jaar voor TalentNED. Die ploeg zal komende winter niet meer bestaan.

Bosker werd afgelopen seizoen samen met Roest en Kramer Europees kampioen op de ploegenachtervolging. Bij de WK afstanden in Salt Lake City won hij net als in 2019 goud op dit onderdeel met Kramer en Douwe de Vries.

De in Zwitserland geboren schaatser, die in 2018 brons won bij het WK allround, hoopt bij zijn nieuwe ploeg ook op de individuele afstanden bij de wereldtop aan te sluiten. "In mijn ogen heeft Marcel het in zich om naar het niveau van Sven en Patrick toe te groeien", zegt coach Jac Orie.

Bosker is de eerste aanwinst van Jumbo-Visma voor het komende seizoen. De ploeg van Orie neemt afscheid van de gestopte Jan Smeekens en De Vries, terwijl Sven Kramer zijn contract vorige week met twee jaar verlengde.