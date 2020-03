Kosta Poltavets stopt na tien jaar als bondscoach van de Russische schaatsers. De 57-jarige trainer, die al lange tijd in Nederland woont, wil het rustiger aan gaan doen.

"Ik ben bijna zestig en al het reizen valt me steeds zwaarder", zegt Poltavets zondag tegen het Russische persbureau RIA Novosti. "Het wordt ook steeds lastiger om in het ene land te wonen en in het andere land te werken."

De geboren Oekraïner trad in 2010 in dienst als hoofdcoach bij de Russische bond. Het doel was om het land weer terug aan de schaatstop te krijgen.

Onder leiding van Poltavets, die zich zeker de laatste jaren vooral op de allrounders richtte, had Rusland met schaatsers als Ivan Skobrev (Europees en wereldkampioen allround in 2011), Denis Yuskov (drievoudig wereldkampioen 1.500 meter) en Olga Fatkulina (wereldkampioen 1.000 meter in 2013) veel succes.

Bij de laatste WK afstanden, in februari in Salt Lake City, eindigde Rusland achter Nederland als tweede in het medailleklassement met drie keer goud (Pavel Kulizhnikov op de 500 en 1.000 meter en Natalia Voronina op de 5.000 meter), vijf keer zilver en drie keer brons.

"Toen ik begon, waren er maar weinig schaatsers die met regelmaat een hoog niveau konden halen", aldus Poltavets. "Nu kan ik het team met een gerust hart achterlaten."

Kosta Poltavets (rechts) met Denis Yuskov. (Foto: Pro Shots)

'Weer werken in Nederland is een optie'

Poltavets werkte voor zijn periode in Rusland meer dan tien jaar in Nederland, voornamelijk als assistent-trainer bij de TVM-ploeg. Hij woont in Friesland en staat open voor een nieuwe baan in Nederland.

"Dat is zeker een optie, al zou ik niet meer het reisschema van de internationale top willen aanhouden. Misschien is het beter om met jongere schaatsers te werken."