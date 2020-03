Sven Kramer blijft schaatsen tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. De 33-jarige Fries heeft zijn contract bij Jumbo-Visma vrijdag met twee jaar verlengd.

"Mijn grootste drijfveer is nog altijd het plezier dat ik uit het schaatsen haal", zegt Kramer op de site van Jumbo-Visma. "Dat heb ik nog steeds, dus ik zie geen reden om te stoppen. Ondanks de overwinningen die ik al heb behaald, ben ik nog altijd supergemotiveerd."

De negenvoudig wereldkampioen allround heeft de laatste jaren last van een slepende rugblessure, maar hij heeft altijd de optie opengehouden dat hij door zou gaan tot en met zijn vijfde Winterspelen.

Kramer, die een aflopend contract had bij Jumbo-Visma, debuteerde in 2006 in Turijn op de Spelen met zilver op de 5 kilometer. In 2010 (Vancouver), 2014 (Sotsji) en 2018 (Pyeongchang) pakte hij de olympische titel op die afstand. Bovendien won hij in 2014 met het Nederlands team goud op de ploegenachtervolging.

Kramer zal bijna 36 zijn tijdens de Spelen van Peking (4-20 februari 2022). "We zitten nog twee jaar van de Spelen, dus er is nog van alles mogelijk", zegt hij. "Het zou fantastisch zijn om mijn carrière met een olympische gouden plak af te sluiten."

Kramer werd tweede bij de WK afstanden

Kramer kende afgelopen winter een moeizaam seizoen. Hij liep in oktober een knieblessure op doordat hij bij een fietsrit werd aangereden door een auto en door zijn rugklachten kon hij niet altijd voluit trainen. Bovendien meldde hij zich vanwege vervelende privéomstandigheden af voor de slotdag van het WK allround.

Maar bij het belangrijkste toernooi van het seizoen, de WK afstanden in Salt Lake City, pakte de viervoudig olympisch kampioen wel zilver op de 5 kilometer. Het verschil met de Canadese winnaar Ted-Jan Bloemen was maar iets meer dan een halve seconde.

"Mijn seizoen begon wat minder, maar uiteindelijk heb ik na de jaarwisseling nog een aantal mooie dingen kunnen laten zien", aldus Kramer. "Als je bij de WK afstanden op maar vijf tienden van de winnaar eindigt, zegt dat denk ik genoeg."