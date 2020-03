Schaatstalent Femke Kok vertrekt naar Team Reggeborgh. De negentienjarige Friezin tekent voor twee jaar bij de formatie van coach Gerard van Velde en wordt daar de ploeggenoot van Ireen Wüst.

"Ik heb voor Reggeborgh gekozen, omdat ik deze ploeg het beste bij mij vind

passen", zegt Kok, die ook interesse van andere teams genoot. "Sporttechnisch denk ik dat ik me hier het beste kan ontwikkelen. Er zitten ervaren, maar ook jonge schaatsers bij: een goede mix."

Kok brak dit seizoen door bij de senioren door op de 500 meter verrassend een ticket voor de WK afstanden te veroveren. In januari reed de sprintster van Gewest Friesland bij de EK afstanden in Heerenveen op het kortste nummer naar een wereldrecord bij de junioren.

Bij de WK in Salt Lake City eindigde ze als negende op de 500 meter, maar veroverde ze met Jutta Leerdam en Letitia de Jong goud op de teamsprint. Het Nederlandse drietal deed dat in een wereldrecord van 1.24,02. Later in februari pakte Kok bij de junioren de wereldtitel op de 500 en 1.000 meter.

'Kan heel veel leren van Wüst'

Het schaatstalent tekent bij Reggeborgh een contract tot en met de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Wüst maakte begin maart al bekend dat ze de laatste twee jaar van haar carrière voor Reggeborgh zal rijden.

"Ik vind het heel leuk dat zij in de ploeg zit", zegt Kok over vijfvoudig olympisch kampioene Wüst. "Ze heeft veel ervaring en daar kan ik zóveel van leren."

Ook Jutta Leerdam zit nog bij Reggeborgh. De 21-jarige wereldkampioene op de 1.000 meter beschikt echter over een aflopend contract en wordt in verband gebracht met een vertrek.