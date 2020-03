Anice Das heeft dinsdag haar afscheid als schaatsster aangekondigd. De 34-jarige sprinter deed in 2018 mee aan de Olympische Winterspelen van Pyeongchang.

"Na 25 jaar ga ik stoppen met schaatsen. Ik heb 'n hele mooie topsportcarrière gehad, gekenmerkt door veel plezier hebben en keihard knokken", schrijft Das op Twitter

"Ik heb fantastische momenten beleefd samen met teamgenoten, trainers, schaatscollega's, sponsors, vrienden, familie en schaatsfans. Ik ga het heel erg missen, maar ik zal het nooit vergeten. Het was echt prachtig."

Das debuteerde in 2005 bij de NK afstanden. De in het Indiase Mumbai geboren schaatsster stond één keer op het podium bij de nationale afstandskampioenschappen (brons op de 500 meter in 2016) en twee keer bij het NK sprint (zilver in 2017 en 2018).

Das plaatste zich eind 2017 voor de Spelen in Zuid-Korea door verrassend de 500 meter te winnen bij het olympisch kwalificatietoernooi. Ze eindigde bij haar enige olympische optreden als negentiende op de kortste afstand.